Картошка в фольге — вчерашний день. «Картофельный небоскреб» слоями с ветчиной и пармезаном — вкусный и простой ужин

Это блюдо — настоящая архитектура вкуса, где каждый слой играет свою важную роль. Нежный картофель, ароматная ветчина и насыщенный пармезан, собранные в высокий «небоскреб», создают гораздо более богатый и интересный вкус, чем привычная картошка в фольге. Во время запекания сыр образует золотистую хрустящую корочку, а внутри все ингредиенты томятся в сливочном соусе, становясь невероятно сочными. Это эффектный, но при этом очень простой в исполнении ужин.

Вам понадобится: 1 кг картофеля, 300 г ветчины, 150 г пармезана, 200 г сметаны, 2 яйца, 1 луковица, соль, перец и немного растительного масла. Картофель очистите и нарежьте очень тонкими кружками. Ветчину нарежьте кубиками, лук — полукольцами, пармезан натрите. В форму для запекания, смазанную маслом, выкладывайте ингредиенты слоями: картофель, слегка посоленный и поперченный, затем лук и ветчина. Повторите слои, закончив картофелем. Смешайте сметану с яйцами и половиной сыра, равномерно залейте запеканку. Посыпьте оставшимся пармезаном. Накройте фольгой и выпекайте 50 минут при 190 °C, затем снимите фольгу и готовьте еще 20 минут до румяной корочки.

