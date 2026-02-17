Картошка соломкой, паприка и щепотка чеснока — леплю косички и жарю до золота. Нежные внутри, хрустящие снаружи

Эти картофельные косички — гениально простое и невероятно вкусное открытие, которое покорило мою семью с первой партии. Их необычность в том, что обычная картофельная соломка с паприкой и чесноком превращается в хрустящие, золотистые косички, которые тают во рту и исчезают со стола быстрее, чем вы успеваете подать соус. Получается обалденная вкуснятина: тонкие, хрустящие ленточки с насыщенным ароматом паприки и чеснока, которые аппетитно трещат при каждом укусе. Они идеальны как самостоятельная закуска, гарнир к мясу или просто вкусный перекус под любимый соус. А главное — готовятся настолько просто, что справится даже новичок.

Для приготовления вам понадобится: 4–5 средних картофелин, 1 яйцо, 2 ст. ложки крахмала (или муки), 1 ч. ложка сладкой паприки, ½ ч. ложки чесночного порошка, соль и перец по вкусу, растительное масло для фритюра. Картофель очистите и нарежьте тонкой длинной соломкой (можно использовать специальную терку для корейской моркови). Промойте холодной водой и тщательно обсушите бумажным полотенцем. В миске смешайте крахмал, паприку, чесночный порошок, соль и перец. Добавьте картофельную соломку и яйцо, тщательно перемешайте, чтобы каждая полоска покрылась смесью. Заплетите небольшие косички из картофельной соломки. Разогрейте масло во фритюре или глубокой сковороде и обжаривайте косички порциями до золотистого цвета. Выкладывайте на бумажное полотенце и подавайте горячими.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.