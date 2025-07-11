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11 июля 2025 в 12:43

Картошка под прикрытием: фарш, помидоры и сыр в одной миске

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Когда хочется горячего домашнего ужина, но не хочется стоять у плиты весь вечер, я готовлю картошку с фаршем и помидорами в духовке. Это блюдо выручает всегда — сытное, ароматное, и все едят молча, что говорит само за себя.

Ингредиенты

  • Картофель — 5–6 шт.
  • Фарш — 300 г
  • Помидоры — 3–5 шт.
  • Сметана — 4 ст. л.
  • Сыр твёрдый — 100 г
  • Чеснок — 4–5 зубчиков
  • Вода — 50 мл
  • Прованские травы, соль, перец — по вкусу

Картошку нарезаю кружочками, солю, добавляю сметану и прованские травы. Фарш приправляю чесноком, солью и перцем и выкладываю поверх картошки в форме. Сверху — кружочки помидоров, сметанный соус с водой, а в самом конце — сыр. Запекаю до румяной корочки и подаю с зеленью. Блюдо простое, но каждый раз все просят добавки.

Любите ароматные пряники? Попробуйте этот старинный рецепт покровской коврижки из журнала «Работница»! Вашим детям точно понравится блюдо.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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