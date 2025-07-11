Картошка под прикрытием: фарш, помидоры и сыр в одной миске

Когда хочется горячего домашнего ужина, но не хочется стоять у плиты весь вечер, я готовлю картошку с фаршем и помидорами в духовке. Это блюдо выручает всегда — сытное, ароматное, и все едят молча, что говорит само за себя.

Ингредиенты

Картофель — 5–6 шт.

Фарш — 300 г

Помидоры — 3–5 шт.

Сметана — 4 ст. л.

Сыр твёрдый — 100 г

Чеснок — 4–5 зубчиков

Вода — 50 мл

Прованские травы, соль, перец — по вкусу

Картошку нарезаю кружочками, солю, добавляю сметану и прованские травы. Фарш приправляю чесноком, солью и перцем и выкладываю поверх картошки в форме. Сверху — кружочки помидоров, сметанный соус с водой, а в самом конце — сыр. Запекаю до румяной корочки и подаю с зеленью. Блюдо простое, но каждый раз все просят добавки.

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