Картошка под прикрытием: фарш, помидоры и сыр в одной миске

Когда хочется горячего домашнего ужина, но не хочется стоять у плиты весь вечер, я готовлю картошку с фаршем и помидорами в духовке. Это блюдо выручает всегда — сытное, ароматное, и все едят молча, что говорит само за себя.
Ингредиенты
- Картофель — 5–6 шт.
- Фарш — 300 г
- Помидоры — 3–5 шт.
- Сметана — 4 ст. л.
- Сыр твёрдый — 100 г
- Чеснок — 4–5 зубчиков
- Вода — 50 мл
- Прованские травы, соль, перец — по вкусу
Картошку нарезаю кружочками, солю, добавляю сметану и прованские травы. Фарш приправляю чесноком, солью и перцем и выкладываю поверх картошки в форме. Сверху — кружочки помидоров, сметанный соус с водой, а в самом конце — сыр. Запекаю до румяной корочки и подаю с зеленью. Блюдо простое, но каждый раз все просят добавки.
Любите ароматные пряники? Попробуйте этот старинный рецепт покровской коврижки из журнала «Работница»! Вашим детям точно понравится блюдо.