Картошка по-гениальному: клецки шленские с жареным луком и шкварками — простота, которая работает

Клецки шленские с луком и шкварками — это тот самый вариант, когда больше ничего и не нужно. Мягкие картофельные клецки, сладковатый жареный лук и румяные шкварки соединяются в блюдо, которое согревает и насыщает с первой ложки. Настоящая домашняя классика без лишних украшений.

Ингредиенты: картофель — 1 кг, картофельный крахмал — 120–150 г, соль — по вкусу, сало или подчеревок — 150 г, репчатый лук — 2 шт., черный перец — по вкусу.

Приготовление: картофель отвариваю в подсоленной воде до мягкости, воду сливаю и тщательно разминаю в пюре без комков. Даю массе немного остыть, затем добавляю соль и постепенно вмешиваю картофельный крахмал. Тесто должно быть мягким, эластичным и не липнуть к рукам. Из картофельной массы формирую шарики и делаю в каждом небольшое углубление пальцем. Опускаю клецки в кипящую подсоленную воду, варю до всплытия и держу еще 2–3 минуты. Готовые клецки вынимаю шумовкой. Сало нарезаю мелкими кубиками и обжариваю на сухой сковороде до золотистых шкварок. Добавляю нарезанный полукольцами лук и жарю до мягкости и легкой карамелизации, в конце приправляю черным перцем. Горячие клецки выкладываю на тарелку и щедро поливаю луком со шкварками.

Ранее мы делились рецептом из пачки бекона и помидора. Вкуснейшие лавашные конвертики на завтрак и перекус.