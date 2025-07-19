Картошка как из рекламы: хрустящая в аэрогриле за 30 минут

Картофель в аэрогриле — это удивительно просто и очень вкусно. Дольки с аппетитной золотистой корочкой и нежной серединкой станут отличным гарниром или даже полноценным ужином, если подать их с соусом и зеленью.
Этот способ готовки подойдет, когда хочется чего-то домашнего, но без литров масла и долгой возни на плите. Главное — знать несколько маленьких секретов: правильно нарезать, промыть и обсушить картофель, а потом запечь при нужной температуре. Рассказываем пошагово, как сделать картошку в аэрогриле хрустящей и ароматной.
Ингредиенты (на 2 порции)
- Картофель — 5 шт.
- Панировочные сухари — 30 г
- Чеснок — 2 зубчика
- Паприка — 3 ч. л.
- Соль — 1 ч. л.
- Черный перец — 0,5 ч. л.
- Тимьян — 1 ч. л.
Как приготовить хрустящую картошку в аэрогриле
Подготовьте картошку
Выберите клубни примерно одинакового размера — так они пропекутся равномерно. Лучше всего подходят молодые или красные сорта. Вымойте, почистите (если хотите), обсушите.
Нарежьте и промойте
Нарежьте крупными дольками или кружочками толщиной 1–1,5 см, чтобы все кусочки были одинаковыми. Залейте их холодной водой на 20 минут — это уберет лишний крахмал и сделает корочку еще более хрустящей.
Высушите
Слейте воду и промокните дольки бумажным полотенцем — влажная картошка не подрумянится как следует.
Приготовьте панировку
В глубокой миске смешайте сухари, паприку, измельченный чеснок, соль, перец и тимьян. Получится ароматная смесь, которая придаст картошке яркий вкус.
Обваляйте и оставьте
Каждую дольку тщательно обваляйте в панировке и оставьте на 10–15 минут, чтобы они пропитались специями.
Разогрейте аэрогриль
Включите аэрогриль на 200 °C и дайте ему прогреться 5 минут — это важно для равномерной температуры.
Запекайте
Разложите дольки на решетке в один слой, оставляя немного пространства между ними. Убавьте температуру до 180 °C и готовьте 20–25 минут. Через 10–12 минут переверните дольки, чтобы обе стороны подрумянились одинаково. Проверяйте готовность ножом — если мякоть мягкая, значит картошка готова.
Подавайте
Готовую картошку выложите на тарелку, посыпьте зеленью или тертым сыром по желанию. Подавайте горячей с любимыми соусами.
Почему стоит попробовать
Этот рецепт спасет вас, когда хочется чего-то вкусного и домашнего, но без тяжести жирных блюд. Один раз приготовите — и будете возвращаться к нему снова.
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