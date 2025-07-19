Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 июля 2025 в 12:12

Картошка как из рекламы: хрустящая в аэрогриле за 30 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Картофель в аэрогриле — это удивительно просто и очень вкусно. Дольки с аппетитной золотистой корочкой и нежной серединкой станут отличным гарниром или даже полноценным ужином, если подать их с соусом и зеленью.

Этот способ готовки подойдет, когда хочется чего-то домашнего, но без литров масла и долгой возни на плите. Главное — знать несколько маленьких секретов: правильно нарезать, промыть и обсушить картофель, а потом запечь при нужной температуре. Рассказываем пошагово, как сделать картошку в аэрогриле хрустящей и ароматной.

Ингредиенты (на 2 порции)

  • Картофель — 5 шт.
  • Панировочные сухари — 30 г
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Паприка — 3 ч. л.
  • Соль — 1 ч. л.
  • Черный перец — 0,5 ч. л.
  • Тимьян — 1 ч. л.

Как приготовить хрустящую картошку в аэрогриле

Подготовьте картошку

Выберите клубни примерно одинакового размера — так они пропекутся равномерно. Лучше всего подходят молодые или красные сорта. Вымойте, почистите (если хотите), обсушите.

Нарежьте и промойте

Нарежьте крупными дольками или кружочками толщиной 1–1,5 см, чтобы все кусочки были одинаковыми. Залейте их холодной водой на 20 минут — это уберет лишний крахмал и сделает корочку еще более хрустящей.

Высушите

Слейте воду и промокните дольки бумажным полотенцем — влажная картошка не подрумянится как следует.

Приготовьте панировку

В глубокой миске смешайте сухари, паприку, измельченный чеснок, соль, перец и тимьян. Получится ароматная смесь, которая придаст картошке яркий вкус.

Обваляйте и оставьте

Каждую дольку тщательно обваляйте в панировке и оставьте на 10–15 минут, чтобы они пропитались специями.

Разогрейте аэрогриль

Включите аэрогриль на 200 °C и дайте ему прогреться 5 минут — это важно для равномерной температуры.

Запекайте

Разложите дольки на решетке в один слой, оставляя немного пространства между ними. Убавьте температуру до 180 °C и готовьте 20–25 минут. Через 10–12 минут переверните дольки, чтобы обе стороны подрумянились одинаково. Проверяйте готовность ножом — если мякоть мягкая, значит картошка готова.

Подавайте

Готовую картошку выложите на тарелку, посыпьте зеленью или тертым сыром по желанию. Подавайте горячей с любимыми соусами.

Почему стоит попробовать

Этот рецепт спасет вас, когда хочется чего-то вкусного и домашнего, но без тяжести жирных блюд. Один раз приготовите — и будете возвращаться к нему снова.

Знаете, что я обнаружила, когда впервые добавила манку в фарш? Мои котлеты стали вдруг невероятно пышными и сочными! Теперь это мой обязательный секретный ингредиент для идеальных котлет.

рецепты
еда
кулинария
блюда
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бравший взятки экс-начальник колонии потребовал вернуть его звание
Раскрыто, чем Зеленский стал неугоден западным элитам
Климов ответил на слухи о своем уходе из Совфеда
WhatsApp и Telegram заблокируют в России? Что известно, последние новости
Волонтера СВО хотят «отдать в психушку» жена и родная дочь
Депутат призвал задержать вернувшегося в Россию известного секс-коуча
В США десятки людей получили травмы из-за протаранившего толпу автомобиля
Семья с двумя детьми погибла в раздавленной машине в Пензенской области
К подрывам «Северных потоков» оказался причастен убитый полковник СБУ
Озвучены новые подробности ситуации с электроэнергией в Запорожье
Депутат призвал обеспечить охраной известного российского телеведущего
Первые российские туристы рассказали об отдыхе в КНДР: стоит ли ехать?
Из аэропортов Польши перестали вылетать самолеты в связи с масштабным сбоем
Юная россиянка завоевала корону на конкурсе красоты в Индии
Грозы, жара до плюс 30 и полный штиль: погода в Москве на неделю
Владельцам китайских авто в России грозят новые ограничения
Трампу объяснили, чем закончатся попытки надавить на БРИКС
В Британии продают остров, ставший на 30 лет домом для местного «робинзона»
Политолог раскрыл, кто контролирует Киев на переговорах
Названо одно «если» Ирана, от которого зависит будущее мира
Дальше
Самое популярное
Песков поставил точку в вопросе об уходе WhatsApp из России
Власть

Песков поставил точку в вопросе об уходе WhatsApp из России

Войска «взяли Европу» и мощный разгром ТЦК: новости СВО к вечеру 18 июля
Россия

Войска «взяли Европу» и мощный разгром ТЦК: новости СВО к вечеру 18 июля

Гениальный маневр ВС РФ и удар «Искандера»: новости СВО к утру 18 июля
Регионы

Гениальный маневр ВС РФ и удар «Искандера»: новости СВО к утру 18 июля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.