Картошка как из рекламы: хрустящая в аэрогриле за 30 минут

Картошка как из рекламы: хрустящая в аэрогриле за 30 минут

Картофель в аэрогриле — это удивительно просто и очень вкусно. Дольки с аппетитной золотистой корочкой и нежной серединкой станут отличным гарниром или даже полноценным ужином, если подать их с соусом и зеленью.

Этот способ готовки подойдет, когда хочется чего-то домашнего, но без литров масла и долгой возни на плите. Главное — знать несколько маленьких секретов: правильно нарезать, промыть и обсушить картофель, а потом запечь при нужной температуре. Рассказываем пошагово, как сделать картошку в аэрогриле хрустящей и ароматной.

Ингредиенты (на 2 порции)

Картофель — 5 шт.

Панировочные сухари — 30 г

Чеснок — 2 зубчика

Паприка — 3 ч. л.

Соль — 1 ч. л.

Черный перец — 0,5 ч. л.

Тимьян — 1 ч. л.

Как приготовить хрустящую картошку в аэрогриле

Подготовьте картошку

Выберите клубни примерно одинакового размера — так они пропекутся равномерно. Лучше всего подходят молодые или красные сорта. Вымойте, почистите (если хотите), обсушите.

Нарежьте и промойте

Нарежьте крупными дольками или кружочками толщиной 1–1,5 см, чтобы все кусочки были одинаковыми. Залейте их холодной водой на 20 минут — это уберет лишний крахмал и сделает корочку еще более хрустящей.

Высушите

Слейте воду и промокните дольки бумажным полотенцем — влажная картошка не подрумянится как следует.

Приготовьте панировку

В глубокой миске смешайте сухари, паприку, измельченный чеснок, соль, перец и тимьян. Получится ароматная смесь, которая придаст картошке яркий вкус.

Обваляйте и оставьте

Каждую дольку тщательно обваляйте в панировке и оставьте на 10–15 минут, чтобы они пропитались специями.

Разогрейте аэрогриль

Включите аэрогриль на 200 °C и дайте ему прогреться 5 минут — это важно для равномерной температуры.

Запекайте

Разложите дольки на решетке в один слой, оставляя немного пространства между ними. Убавьте температуру до 180 °C и готовьте 20–25 минут. Через 10–12 минут переверните дольки, чтобы обе стороны подрумянились одинаково. Проверяйте готовность ножом — если мякоть мягкая, значит картошка готова.

Подавайте

Готовую картошку выложите на тарелку, посыпьте зеленью или тертым сыром по желанию. Подавайте горячей с любимыми соусами.

Почему стоит попробовать

Этот рецепт спасет вас, когда хочется чего-то вкусного и домашнего, но без тяжести жирных блюд. Один раз приготовите — и будете возвращаться к нему снова.

Знаете, что я обнаружила, когда впервые добавила манку в фарш? Мои котлеты стали вдруг невероятно пышными и сочными! Теперь это мой обязательный секретный ингредиент для идеальных котлет.