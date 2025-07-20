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20 июля 2025 в 10:23

Картошка как из рекламы: хрустящая магия в аэрогриле дома

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Картофель в аэрогриле — отличный способ приготовить любимый гарнир без лишнего масла, но с хрустящей золотистой корочкой и мягкой серединкой. Такое блюдо подойдет и для ужина, и как самостоятельная закуска — особенно с зеленью, сыром или соусом.

Чтобы картошка получилась именно такой, как хочется, важно соблюдать пару простых правил: правильно нарезать, промыть, обсушить и запекать при нужной температуре. Делимся пошаговым рецептом, который стоит сохранить, — проверено, работает.

Ингредиенты

  • Картофель — 5 шт.
  • Панировочные сухари — 30 г
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Паприка — 3 ч. л.
  • Соль — 1 ч. л.
  • Чёрный перец — 0,5 ч. л.
  • Тимьян — 1 ч. л.

Как приготовить

1. Выберите и подготовьте картофель.

Берите клубни одного размера, лучше молодые или красные. Вымойте, при необходимости очистите кожуру.

2. Нарежьте.

Порежьте картошку дольками толщиной 1–1,5 см. Все кусочки должны быть примерно одинаковыми, чтобы пропеклись равномерно.

3. Замочите.

Залейте дольки холодной водой на 20 минут — лишний крахмал уйдёт, а корочка получится хрустящей.

4. Обсушите.

Слейте воду и промокните дольки бумажным полотенцем. Чем суше, тем лучше.

5. Приготовьте панировку.

Смешайте сухари, паприку, измельчённый чеснок, соль, перец и тимьян.

6. Обваляйте.

Каждую дольку обваляйте в панировке и оставьте на 10–15 минут, чтобы впитался вкус специй.

7. Разогрейте аэрогриль.

Установите 200 °C, разогрейте его 5 минут. Разложите дольки на решётке в один слой, с промежутками между ними.

8. Запекайте.

Готовьте при 180 °C 20–25 минут. Через 10–12 минут переверните дольки, чтобы подрумянились со всех сторон. Готовность проверьте ножом — если внутри мягко, пора доставать.

9. Подавайте.

Готовую картошку посыпьте зеленью или сыром, подайте с йогуртовым соусом, сметаной или кетчупом.

Картошка в аэрогриле — быстрый, вкусный и более полезный вариант жареного картофеля. Попробуйте уже сегодня и убедитесь сами, как это просто.

Дорогие мои, сегодня хочу поделиться рецептом салата, который стал настоящим открытием в моей кулинарной практике. Это идеальное сочетание нежной курочки, полезной брокколи и свежих огурчиков с пикантной ноткой руколы!

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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