Картофельные зразы с курицей «Домашний хит»: нежнейшие и с румяной корочкой

Эти зразы всегда получаются удачными — нежное картофельное тесто, сочная куриная начинка и аппетитная золотистая корочка. Простое блюдо для обеда или ужина, которое любят и взрослые, и дети. Сытно, вкусно и по-домашнему. Картофельные котлеты с мясом отлично заменяют и гарнир, и основное блюдо. Они хорошо сочетаются со сметаной, овощами и свежей зеленью, а на следующий день остаются такими же мягкими.

Ингредиенты (на 6 порций): картофель — 1 кг, куриный окорочок — 1 шт., репчатый лук — 1 шт., яйца — 2 шт., сливочное масло — 40 г, мука — 4-5 ст. ложек, растительное масло — 50 мл, соль — по вкусу, черный перец — по вкусу.

Куриный окорочок отварите до готовности, остудите и отделите мясо от костей. Картофель очистите, нарежьте и отварите в подсоленной воде до мягкости, затем слейте воду и разомните в пюре с добавлением сливочного масла. Введите яйца, перец и 2-3 ложки муки, хорошо перемешайте до однородности. Лук мелко нарежьте и обжарьте до золотистости. Курицу пропустите через мясорубку, добавьте к луку, посолите, поперчите и обжарьте несколько минут до готовности. Из картофельной массы сформируйте лепешки, выложите в центр начинку, слепите котлеты и обваляйте в муке. Обжаривайте на разогретом растительном масле с двух сторон до румяной корочки. Подавайте горячими со сметаной или любимым соусом — очень вкусно и сытно.

