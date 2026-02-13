Готовлю каждые выходные — и не надоедает: «Корзинки с мясной начинкой» — просто и вкусно

Эти корзинки — настоящая находка для занятых хозяек. Хрустящее тесто, сочная курица и нежный соус делают их идеальными и для перекуса, и для ужина, и для гостей. Получается сытно, красиво и по-домашнему вкусно — как в хорошей пекарне, только своими руками.

Ингредиенты: слоёное дрожжевое тесто — 400 г, куриная грудка — 350–400 г, лук — 1 шт., болгарский перец — 1 шт., помидор — 1 шт., сыр — 100 г, чеснок — 1–2 зубчика, зелень — по вкусу, соль — по вкусу, специи — по вкусу, сливочное масло — 25 г, молоко — 300 мл, мука — 2,5 ст. л., мускатный орех — по желанию.

Приготовление: курицу мелко нарежьте и обжарьте с луком и чесноком до золотистости, добавьте перец и помидор, посолите и приправьте. Для соуса растопите масло, всыпьте муку, прогрейте, влейте молоко и варите до густоты. Тесто разложите по формочкам, сформируйте корзинки, выложите начинку, залейте соусом, посыпьте сыром. Запекайте при 180 °C 15–20 минут до румяной корочки, перед подачей украсьте зеленью. Сохраняйте рецепт — такие корзинки точно станут любимыми в вашей семье.

