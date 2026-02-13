Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 февраля 2026 в 19:01

Готовлю каждые выходные — и не надоедает: «Корзинки с мясной начинкой» — просто и вкусно

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Эти корзинки — настоящая находка для занятых хозяек. Хрустящее тесто, сочная курица и нежный соус делают их идеальными и для перекуса, и для ужина, и для гостей. Получается сытно, красиво и по-домашнему вкусно — как в хорошей пекарне, только своими руками.

Ингредиенты: слоёное дрожжевое тесто — 400 г, куриная грудка — 350–400 г, лук — 1 шт., болгарский перец — 1 шт., помидор — 1 шт., сыр — 100 г, чеснок — 1–2 зубчика, зелень — по вкусу, соль — по вкусу, специи — по вкусу, сливочное масло — 25 г, молоко — 300 мл, мука — 2,5 ст. л., мускатный орех — по желанию.

Приготовление: курицу мелко нарежьте и обжарьте с луком и чесноком до золотистости, добавьте перец и помидор, посолите и приправьте. Для соуса растопите масло, всыпьте муку, прогрейте, влейте молоко и варите до густоты. Тесто разложите по формочкам, сформируйте корзинки, выложите начинку, залейте соусом, посыпьте сыром. Запекайте при 180 °C 15–20 минут до румяной корочки, перед подачей украсьте зеленью. Сохраняйте рецепт — такие корзинки точно станут любимыми в вашей семье.

Ранее мы делились рецептом открытого мясного пирога на картофельном тесте. Невероятно вкусный и простой.

Проверено редакцией
Читайте также
Картошка по-мегрельски с курицей: слои картофеля, куриного филе и сулугуни, заливаю сливками с чесноком. Пальчики оближешь, а возни — ноль
Общество
Картошка по-мегрельски с курицей: слои картофеля, куриного филе и сулугуни, заливаю сливками с чесноком. Пальчики оближешь, а возни — ноль
Готовила на пробу, а полюбила на всю жизнь: как голубцы, но совсем по-другому — топовый рецепт
Общество
Готовила на пробу, а полюбила на всю жизнь: как голубцы, но совсем по-другому — топовый рецепт
Мясо, которое готовится ровно 30 минут и выглядит празднично: избавит от хлопот с ужином
Общество
Мясо, которое готовится ровно 30 минут и выглядит празднично: избавит от хлопот с ужином
Пирожки без дрожжей и тонны жира: творожное тесто и начинка с рисом, яйцом и жареными грибами
Общество
Пирожки без дрожжей и тонны жира: творожное тесто и начинка с рисом, яйцом и жареными грибами
Уютный домашний фыдджын с рубленым мясом — готовлю на радость семье: а вы и дальше жуйте скучную пиццу
Общество
Уютный домашний фыдджын с рубленым мясом — готовлю на радость семье: а вы и дальше жуйте скучную пиццу
тесто
мясо
простой рецепт
курица
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Искандеры» рухнули на ТЭЦ в Киеве, ИИ взломал код Нострадамуса: что дальше
Стало известно о переговорах Дмитриева с представителями США
CAS принял решение по апелляции украинского скелетониста Гераскевича
Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России
Коц раскрыл, почему Европа проиграет в ядерной гонке
В ЦППК рассказали о причинах задержек пригородных поездов
Безруков открестился от «коварных замыслов по захвату» Школы-студии МХАТ
Норвежский лыжник вошел в высшую лигу по количеству побед на зимних Играх
Железная гарантия: как полный цикл решает проблему качества в индустрии
Напавшего на пассажиров московского метро «достали» из Черногории
У экс-замглавы Краснодарского края могут изъять имущество на большую сумму
Сын-расчленитель и стрельба в колледже: главные ЧП недели
В Европе призвали готовиться к конфликту высокой интенсивности
Смертельно опасные «ледяные качели» Байкала сняли на видео
Товстик обвинила мужа в срыве развода из-за морального давления
Известная горнолыжница переписала историю спорта
Глыба льда искалечила ребенка в Подмосковье
Россиянин протаранил заправку на горящем автомобиле, пытаясь убить человека
Москвичам рассказали о погоде на масленичной неделе
Уолтц похвастался новой бейсболкой MUNGA в Мюнхене
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.