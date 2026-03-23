23 марта 2026 в 10:30

Картофельные лепешки с чесночным ароматом — теперь это наше семейное коронное блюдо. Нежнее драников и готовятся проще простого

Беру картофель, яйцо и чеснок — и жарю румяные, ароматные лепешки прямо на сковороде.

Получается обалденная вкуснятина: золотистые, поджаристые лепешки снаружи и мягкая, сочная картофельная сердцевина внутри, пропитанная ароматом чеснока и свежей зелени. Они такие вкусные, что исчезают со сковороды быстрее, чем вы успеваете пожарить следующую партию, и даже те, кто равнодушен к драникам, просят добавки.

Для приготовления вам понадобится: 4 средние картофелины, 1 яйцо, 2 зубчика чеснока, 2 столовые ложки муки, пучок свежей зелени (укроп, петрушка), соль и черный перец по вкусу, растительное масло для жарки.

Картофель очистите и натрите на крупной терке. Чеснок измельчите, зелень мелко порубите. В глубокой миске смешайте картофель с яйцом, мукой, чесноком, зеленью, солью и перцем до однородности. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Столовой ложкой выкладывайте картофельную массу, формируя небольшие лепешки. Жарьте на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой хрустящей корочки. Подавайте горячими со сметаной.

Проверено редакцией
Мария Левицкая
М. Левицкая
