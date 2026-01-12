Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 12:45

Картофельные котлеты и крабовый соус: тот случай, когда бюджетные продукты победят любой деликатес — это так вкусно, что надо пробовать

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Эти картофельные биточки исчезают со стола быстрее, чем успевают остыть. С хрустящей корочкой, нежные внутри — идеальный вариант и к обеду, и к ужину. А соус из крабовых палочек и копченой икорной пасты делает блюдо по-настоящему «вау».

Ингредиенты: картофель — 1 кг, лук репчатый — 1 шт., яйца — 4 шт., мука — 2–3 ст. л., молотые сухари — 2 ст. л., растительное масло — 100–120 мл, твердый сыр — 100 г, соль — по вкусу, черный молотый перец — по вкусу. Для соуса: крабовые палочки — 100 г, копченая икорная паста — 2–3 ст. л., сметана — 3–4 ст. л., зеленый лук — 20 г.

Приготовление: картофель моем, очищаем и отвариваем в подсоленной воде до готовности. Полностью остужаем. Лук очищаем и нарезаем мелкими кубиками. Сыр натираем на средней терке. Картофель натираем на средней терке, добавляем лук, 2 яйца и сыр, солим, перчим и хорошо перемешиваем до однородной массы. Оставшиеся 2 яйца взбиваем в отдельной миске. Из картофельной массы формируем биточки, обваливаем их в муке, затем окунаем во взбитые яйца и панируем в сухарях. Обжариваем на разогретом растительном масле с двух сторон до золотистой корочки. Для соуса крабовые палочки нарезаем очень мелким кубиком, зеленый лук измельчаем. Соединяем палочки, икорную пасту, сметану и лук, перемешиваем до кремовой текстуры. При желании слегка перчим. Подаем картофельные биточки горячими, щедро дополняя соусом. Простое блюдо, которое всегда вызывает восторг.

Ранее мы делились рецептом суперзапеканки. Картофель по-индийски без лишних хлопот.

Проверено редакцией
Читайте также
Забудьте про сухое печенье! Тесто на растопленном масле — и вы получаете «Бруки»: хруст снаружи, нежная жевательная текстура внутри
Общество
Забудьте про сухое печенье! Тесто на растопленном масле — и вы получаете «Бруки»: хруст снаружи, нежная жевательная текстура внутри
Секрет идеального соуса к мясу-гриль: взбиваю свежий ананас с перцем чили и сладким соусом. Объедение!
Общество
Секрет идеального соуса к мясу-гриль: взбиваю свежий ананас с перцем чили и сладким соусом. Объедение!
Вместо оливье: собираем салат «Крабовая слойка» из четырех продуктов
Семья и жизнь
Вместо оливье: собираем салат «Крабовая слойка» из четырех продуктов
Эта картошка уделала мясо по-французски: крабовые смешали с копченой грудкой и подпекли, вкус — просто сказка
Общество
Эта картошка уделала мясо по-французски: крабовые смешали с копченой грудкой и подпекли, вкус — просто сказка
Не жарю драники. Пеку испанскую тортилью с картошкой и яйцом — сочный пирог, который станет любимым завтраком или ужином
Общество
Не жарю драники. Пеку испанскую тортилью с картошкой и яйцом — сочный пирог, который станет любимым завтраком или ужином
соусы
крабовые палочки
картошка
картофель
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Налет на Крым, убийство 130 гражданских, теракт: ВСУ атакуют РФ 12 января
Бойцы ВС России освободили еще один населенный пункт в Запорожской области
ВСУ обстреляли Макеевку из РСЗО HIMARS
Военэксперт раскрыл, где ВСУ может ждать очередной котел к началу весны
«Под контролем»: МИД Ирана о протестах
«Факты тоже имеют значение»: посол Дании преподал США урок истории
Россия побила рекорд по объему подписанных контрактов на военные поставки
Стало известно, сколько китайцев учатся в России
Минниханов подписал указ о новом министре экологии Татарстана
Путин потребовал «вычистить» фактор второй смены в ОПК
Трамп задумался об атаке Ирана «секретным кибероружием»
Финляндия освободила грузовое судно с россиянами на борту
Под Новосибирском ищут пропавшего 14-летнего школьника
Мантуров раскрыл, когда новые образцы военной техники появятся в зоне СВО
Названы категории россиян, которым стоит оформить ипотеку до 1 февраля
Французского депутата нашли на улице с ранением
«Ангара-А5» вывела спутник для Минобороны на геостационарную орбиту
Вратарь ПСЖ заподозрил бывшую жену в мошенничестве
В Белоруссии забили тревогу из-за милитаризации по периметру страны
Военэксперт ответил, какой город Россия может освободить к началу весны
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе
Общество

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе

Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине
Общество

Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.