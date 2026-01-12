Картофельные котлеты и крабовый соус: тот случай, когда бюджетные продукты победят любой деликатес — это так вкусно, что надо пробовать

Картофельные котлеты и крабовый соус: тот случай, когда бюджетные продукты победят любой деликатес — это так вкусно, что надо пробовать

Эти картофельные биточки исчезают со стола быстрее, чем успевают остыть. С хрустящей корочкой, нежные внутри — идеальный вариант и к обеду, и к ужину. А соус из крабовых палочек и копченой икорной пасты делает блюдо по-настоящему «вау».

Ингредиенты: картофель — 1 кг, лук репчатый — 1 шт., яйца — 4 шт., мука — 2–3 ст. л., молотые сухари — 2 ст. л., растительное масло — 100–120 мл, твердый сыр — 100 г, соль — по вкусу, черный молотый перец — по вкусу. Для соуса: крабовые палочки — 100 г, копченая икорная паста — 2–3 ст. л., сметана — 3–4 ст. л., зеленый лук — 20 г.

Приготовление: картофель моем, очищаем и отвариваем в подсоленной воде до готовности. Полностью остужаем. Лук очищаем и нарезаем мелкими кубиками. Сыр натираем на средней терке. Картофель натираем на средней терке, добавляем лук, 2 яйца и сыр, солим, перчим и хорошо перемешиваем до однородной массы. Оставшиеся 2 яйца взбиваем в отдельной миске. Из картофельной массы формируем биточки, обваливаем их в муке, затем окунаем во взбитые яйца и панируем в сухарях. Обжариваем на разогретом растительном масле с двух сторон до золотистой корочки. Для соуса крабовые палочки нарезаем очень мелким кубиком, зеленый лук измельчаем. Соединяем палочки, икорную пасту, сметану и лук, перемешиваем до кремовой текстуры. При желании слегка перчим. Подаем картофельные биточки горячими, щедро дополняя соусом. Простое блюдо, которое всегда вызывает восторг.

Ранее мы делились рецептом суперзапеканки. Картофель по-индийски без лишних хлопот.