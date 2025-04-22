Картофельные клёцки с хрустящим беконом! Подаем с салатом «Весна» из зелени

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Картофельные клёцки с хрустящим беконом! Подаем с салатом «Весна» из зелени. Идеальное блюдо для уютного ужина, дачи или пикника. Нежные картофельные клёцки с ароматным жареным луком и аппетитными кусочками бекона с зеленым салатом — это идеальное сочетание!

Ингредиенты для клёцек

500 г картофеля (очищенного)

1 ст. муки (+ 2–3 ст. л. для обваливания)

100 г лука

100 г бекона

2 ст. л. растительного масла

Соль, перец, 1 лавровый лист

Зелень для подачи

Ингредиенты для салата

по 1 пучку зеленого лука, петрушки, укропа, крапивы

2 ст. л. сметаны

1 зубчик чеснока

Приготовление

1. Картофель. Нарежьте кубиками, варите 10 минут с луком и лавровым листом. Добавьте соль, доварите до мягкости (ещё 10 минут). Слейте отвар (сохраните 100 мл), разомните в пюре.

2. Тесто. В горячее пюре влейте отвар, добавьте 2/3 муки, масло, перец. Вымесите тесто, постепенно подсыпая оставшуюся муку. Накройте полотенцем, остудите 15 минут.

3. Лук и бекон. Лук обжарьте до золотистости. Бекон нарежьте полосками, обжарьте до хруста.

4. Формовка и варка. Раскатайте тесто в «колбаску» (Ø 2 см), нарежьте на клёцки. Придавите вилкой, обваляйте в муке. Варите в кипящей воде 2–3 минуты (после всплытия).

5. Для салата — порежьте всю зелень и заправьте сметаной, чесноком, перцем и солью.

Подача: выложите клёцки на тарелку, полейте луковым маслом, посыпьте беконом и подавайте с салатом «Весна».

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