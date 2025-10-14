Картофельная лепёшка с омлетом — чудо-блюдо: подойдет на завтрак, обед и ужин. Семья теперь требует его, а готовится проще простого

Картофельная лепёшка с омлетом — чудо-блюдо: подойдет на завтрак, обед и ужин. Семья теперь требует его, а готовится проще простого. Хрустящий картофельный блин и нежный омлет создают гармоничное сочетание вкусов, особенно в паре с творожным сыром и свежими овощами.

Ингредиенты

Картофель — 300 г

Яйцо — 3 шт.

Мука — 1 ст. л.

Соль — по вкусу

Специи — по вкусу

Творожный сыр — 2 ст. л.

Овощи свежие — для подачи

Приготовление

Очистите картофель и натрите его на мелкой тёрке, отожмите лишнюю влагу, добавьте одно яйцо, муку, соль и специи, перемешайте. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и вылейте картофельную массу, формируя лепёшку. Обжарьте с двух сторон до золотистой корочки и выложите на тарелку. В миске взбейте оставшиеся яйца с щепоткой соли, вылейте на сковороду и приготовьте омлет до готовности. Смажьте картофельную лепёшку творожным сыром, выложите поверх омлет, сверните или сложите, украсьте ломтиками свежих овощей и подавайте горячим.

