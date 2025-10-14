Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 06:00

Картофельная лепёшка с омлетом — чудо-блюдо: подойдет на завтрак, обед и ужин. Семья теперь требует его, а готовится проще простого

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Картофельная лепёшка с омлетом — чудо-блюдо: подойдет на завтрак, обед и ужин. Семья теперь требует его, а готовится проще простого. Хрустящий картофельный блин и нежный омлет создают гармоничное сочетание вкусов, особенно в паре с творожным сыром и свежими овощами.

Ингредиенты

  • Картофель — 300 г
  • Яйцо — 3 шт.
  • Мука — 1 ст. л.
  • Соль — по вкусу
  • Специи — по вкусу
  • Творожный сыр — 2 ст. л.
  • Овощи свежие — для подачи

Приготовление

  1. Очистите картофель и натрите его на мелкой тёрке, отожмите лишнюю влагу, добавьте одно яйцо, муку, соль и специи, перемешайте. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и вылейте картофельную массу, формируя лепёшку. Обжарьте с двух сторон до золотистой корочки и выложите на тарелку.
  2. В миске взбейте оставшиеся яйца с щепоткой соли, вылейте на сковороду и приготовьте омлет до готовности. Смажьте картофельную лепёшку творожным сыром, выложите поверх омлет, сверните или сложите, украсьте ломтиками свежих овощей и подавайте горячим.

Ранее мы делились шикарным рецептом блинов на сметане. Вкуснятина на завтрак и перекус.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
