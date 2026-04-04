04 апреля 2026 в 08:32

Картофель «Романофф» из 3 ингредиентов — нежный, ароматный и сытный гарнир, который легко становится полноценным блюдом

Фото: D-NEWS.ru
Этот рецепт «Романофф» — настоящая находка, когда хочется приготовить что-то вкусное без лишних затрат времени. Всего несколько простых продуктов — и на выходе получается мягкий сочный картофель с насыщенным сливочным вкусом и аппетитной сырной корочкой. Отлично подходит и для будней, и для подачи гостям.

Ингредиенты: картофель — 600–700 г, сыр твердый — 150–200 г, сметана — 200 г, соль — по вкусу, перец — по вкусу.

Картофель очистите и натрите на крупной терке. Сыр также натрите, небольшую часть отложите для посыпки. В миске соедините картофель, большую часть сыра и сметану, добавьте соль и перец, тщательно перемешайте до однородности.

Разложите массу по формочкам или в одну форму не утрамбовывая — так структура получится более нежной. Запекайте при 180 °C около 30–40 минут. Затем достаньте, посыпьте оставшимся сыром и верните в духовку еще на 5–10 минут до румяной корочки.

Получается ароматное, сытное блюдо с мягкой текстурой и золотистой корочкой — простой рецепт, который хочется готовить снова и снова.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
О. Шмырева
