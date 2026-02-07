Зимняя Олимпиада — 2026
Картофель чистится за секунды без ожогов и ножа: кухонный трюк с мундиром, который выручает при готовке на всю семью

Картошка в мундире часто выручает, когда нужно быстро приготовить гарнир или основу для салата. Но именно очистка горячих клубней раздражает больше всего — руки обжигаются, кожура снимается кусками. Оказывается, есть простой способ, который решает эту проблему без лишней возни.

Для начала картофель нужно перебрать и отложить позеленевшие клубни — они не подходят для еды. Остальной картофель тщательно моют под проточной водой, при необходимости протирая губкой. Пока клубни сырые, на каждом делают сплошной поперечный надрез по кругу, затрагивая только кожуру и немного мякоти. Удобнее всего использовать кухонные ножницы — так разрез получается ровным.

Подготовленный картофель варят до готовности обычным способом. Сразу после этого клубни перекладывают в миску с холодной водой и льдом буквально на несколько секунд. Резкий перепад температуры делает свое дело: кожура быстро охлаждается и начинает отходить. Остается только потянуть ее в разные стороны по надрезу — мундир снимается одним движением. Метод идеально подходит, когда нужно очистить много картофеля быстро и аккуратно.

Ранее сообщалось, что многие хозяйки готовят борщ по проверенным рецептам, но аромат часто оказывается слабее ожидаемого. Причина не в свекле или бульоне, а в неправильном использовании лаврового листа. Этот простой трюк способен кардинально изменить вкус и сделать борщ по-настоящему насыщенным.

