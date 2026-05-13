Карри из трески за 20 минут — индийский вечер без билета в Мумбаи

Оказывается, превратить треску в ресторанное блюдо проще простого. Соус из помидоров с имбирем и чили делает рыбу невероятно сочной, а аромат стоит такой, что соседи точно постучатся в дверь.

Что понадобится

Филе трески — 500 г, помидоры — 4 шт., лук белый — 1 шт., чеснок — 3 зубчика, корень имбиря — 2 см, томатная паста — 2 ст. л., бульон рыбный или вода — 200 мл, масло растительное — 3 ст. л., молотый чили — 0,5 ч. л., куркума — 1 ч. л., кумин — 1 ч. л., соль — 1 ч. л.

Как готовлю

Лук нарезаю мелкими кубиками, чеснок и имбирь тру на мелкой терке. Помидоры ошпариваю кипятком, снимаю кожицу и рублю кусочками.

В глубокой сковороде разогреваю масло, обжариваю лук до прозрачности, добавляю имбирь, чеснок и все специи — жарю минуту.

Кладу томатную пасту, вливаю бульон и добавляю помидоры. Тушу соус без крышки 5 минут, чтобы он загустел. Филе трески нарезаю крупными кусками, очищаю от костей и выкладываю в кипящий соус.

Готовлю 5–7 минут на слабом огне. Даю карри настояться 5 минут и подаю с рисом.

