Кардиолог объяснил, как объятия влияют на работу сердца Кардиолог Хорошев рассказал, что объятия способствуют выведению шлаков из организма

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Кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев объяснил порталу URA.RU, каким образом обнимания оказывают положительный эффект на работу организма. По его словам, прикосновения с другим человеком вырабатывают гормон спокойствия, в результате чего спазм капилляров значительно уменьшается, а организм интенсивнее обогащается кислородом.

Объятия или прикосновения — это величайшая сила. Вырабатываются эндорфин и окситоцин. Это повышает степень доверия к тому, с кем обнимаешься, если этот человек как минимум тебе приятен. Такие прикосновения уменьшают ощущение тревожности и вызывают отчетливое ощущение удовлетворения, — уточняет он.

Также Хорошев рассказал, что подобного рода контакты с другими людьми способствуют выведению шлаков из организма. Они быстрее вычищаются с притоком артериальной крови и оттоком венозной. Благодаря этому снижается риск развития артериальной гипертензии.

Ранее мануальный терапевт и невролог Андрей Галкин рассказал, почему полезно «обнимать деревья». По его словам, это гимнастическое движение помогает разогнать лимфу при застое. Следует на вдохе развести руки в стороны, а на длинном выдохе вытянуть их вперед и округлить спину, пальцами коснуться локтей. Выглядит такое упражнение действительно как объятия. Повторять его врач советует минимум трижды.