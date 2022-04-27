Невролог рассказал, почему полезно «обнимать деревья» Невролог Галкин: «обнимать деревья» полезно при застое лимфы

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Обнимать деревья полезно при застое лимфы, это гимнастическое движение помогает её разогнать, рассказал мануальный терапевт и невролог Андрей Галкин изданию «ФедералПресс». При этом важно правильно дышать во время выполнения, а обнимать именно дерево не обязательно, отметил он.

Следует на вдохе развести руки в стороны, а на длинном выдохе вытянуть их вперед и округлить спину, пальцами коснуться локтей. Выглядит такое упражнение действительно как объятия. Повторять его врач советует минимум трижды.

Движение диафрагмы даёт мощный толчок лимфе, — объяснил Галкин.

Лимфатическая система — это важнейшая часть иммунной системы организма. Нарушение оттока лимфы опасно для организма и способно привести к различным негативным последствиям.

Ранее невролог и отсеопат Александр Евдокимов рассказал, что гимнастикой можно вылечить практически все приобретённые нарушения осанки у взрослых. У них не происходит слишком грубых изменений в позвонках в отличие от детей с врождённым заболеванием. По его мнению, первое, что нужно делать, чтобы остановить прогрессирование сколиоза, — активно двигаться. При этом, как отметил врач, недолеченный сколиоз может привести к нарушению работы внутренних органов.