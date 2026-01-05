Карамельный сметанник: песочная крошка, тающая карамель и нежнейшая сметана в одном пироге

Нежный и невероятно вкусный карамельный сметанник — это отличный десерт для праздника и семейного чаепития. В одном пироге сочетается песочная крошка, тающая карамель и нежнейшая сметана!

Рецепт: для песочного теста смешайте 200 г размягченного сливочного масла с 1 стаканом сахара. Добавьте 2 яйца и щепотку соли, перемешайте. Всыпьте 2,5–3 стакана муки с 1 ч. л. разрыхлителя и замесите мягкое тесто. Разделите его на две неравные части (примерно 2/3 и 1/3). Большую часть раскатайте и выложите в форму, сформировав бортики. Для карамельной основы растопите на сковороде 150 г сахара до золотисто-коричневого цвета, осторожно влейте 100 мл горячих сливок, размешайте до однородности и вылейте на основу из теста. Для сметанной начинки взбейте 500 г сметаны (20–25%) с 1 стаканом сахара, 3 яйцами, 2 ст. л. муки и ванилином. Вылейте эту смесь поверх остывшей карамели. Из оставшегося теста натрите на терке стружку и равномерно рассыпьте ее по всей поверхности. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 40–50 минут до зарумянивания. Полностью остудите в форме.

