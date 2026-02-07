Зимняя Олимпиада — 2026
Капусту покупаю килограммами. Готовлю ужин вкуснее мяса — бюджетно, сытно и пальчики оближешь.

Возьму простую белокочанную капусту — и через полчаса у меня на столе сочные стейки под хрустящей сырной корочкой! Это гениально просто и удивительно: скромный овощ превращается в главное блюдо, ради которого домочадцы готовы забыть о мясе и собраться за столом вовремя.

Получается обалденная вкуснятина: плотные, сочные и пропитанные специями «стейки» из капусты с поджаренными, карамельными краями, покрытые золотистым, ароматным пластом растопленного сыра, который тянется с каждого кусочка.

Для приготовления вам понадобится: 1 небольшой вилок белокочанной капусты, 2–3 ст. л. растительного масла, соль, черный перец, паприка, чесночный порошок по вкусу и 150–200 г твердого сыра. Капусту вымойте и нарежьте поперек вилка толстыми ломтями-стейками толщиной около 1,5–2 см. Аккуратно выложите их на противень, застеленный пергаментом. Смешайте масло с солью и специями. Щедро смажьте этой смесью каждый капустный ломтик с обеих сторон. Отправьте в разогретую до 200 градусов духовку на 20–25 минут, пока края не начнут зарумяниваться. Достаньте противень, посыпьте каждый стейк обильно тертым сыром и верните в духовку еще на 5–7 минут, пока сыр не расплавится и не покроется аппетитной корочкой. Подавайте горячими с зеленью или вашим любимым соусом. Приятного аппетита!

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

