Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 июля 2025 в 12:28

Капуста в холодильнике не залеживается: готовлю из нее вкуснейшую запеканку

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Капустная запеканка на сковороде — это простой и полезный вариант для быстрого ужина или завтрака. Она готовится из доступных ингредиентов и получается нежной внутри с хрустящей корочкой снаружи. Такое блюдо отлично подойдет для тех, кто следит за питанием и любит легкую пищу.

Ингредиенты:

  • капуста — 300 г;
  • яйца — 3 шт.;
  • зеленый лук — 20 г;
  • петрушка — 10 г;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • соевый соус — 1 ст. л.;
  • мука — 2 ст. л.;
  • кунжут — 1 ч. л.;
  • растительное масло — 2 ст. л.;
  • соль — по вкусу;
  • перец — по вкусу.

Приготовление:

  1. Капусту нашинкуйте, посолите и помните руками.
  2. Взбейте яйца, добавьте лук, петрушку, чеснок, соевый соус и перец.
  3. Всыпьте муку, перемешайте до однородности.
  4. Соедините капусту с яичной смесью.
  5. Обжарьте на сковороде под крышкой 7–8 минут с каждой стороны.
  6. Подавайте горячей, посыпав кунжутом.

Ранее также сообщалось о рецепте супа-мороженого. Это необычное блюдо с авокадо насытит без тяжести в желудке и охладит в жаркий день.

еда
капуста
овощи
запеканки
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Редкая гостья светских мероприятий раскрыла лучшие качества режиссера Митты
«Я мечтала сниматься у него»: экранная жена Гагарина о режиссере Кара
«Замахиваются на чемпионство»: экс-игрок «Динамо» о целях клуба при Карпине
Стоящий около гроба убитый горем сын Митты попал на видео
В НАТО обозначили сроки поставок ЗРК Patriot на Украину
Дочь Жженова раскрыла успех фильма «Экипаж» Митты
Жители Энгельса пойдут под суд за хищение свыше 30 млн рублей
Россиянам усложнят оформление кредитов
Дачникам рассказали, вырубка каких деревьев грозит штрафом
Актер Фомин вспомнил, каким был режиссер Кара
Илюмжинов заявил, что все президенты избраны богом
Убитый горем сын Митты, Тарасова на коляске: фото с прощания
Над самым высоким действующим вулканом Евразии появилось мощное свечение
Татьяна Тарасова в инвалидном кресле на прощании с Миттой попала на видео
Премьера Франции назвали подписавшим себе смертный приговор
Не поверите, что в банке: секретный ингредиент яблочного компота
Госдума расширила основания для лишения приобретенного гражданства
Легенда «Спартака» назвал главную беду российского футбола
Умер Юрий Кара: редкие фото режиссера
В АТОР раскрыли, угрожали ли туристам из России оружием в Египте
Дальше
Самое популярное
Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления
История

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?
Общество

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году
Общество

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.