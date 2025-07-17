Капуста в холодильнике не залеживается: готовлю из нее вкуснейшую запеканку

Капустная запеканка на сковороде — это простой и полезный вариант для быстрого ужина или завтрака. Она готовится из доступных ингредиентов и получается нежной внутри с хрустящей корочкой снаружи. Такое блюдо отлично подойдет для тех, кто следит за питанием и любит легкую пищу.
Ингредиенты:
- капуста — 300 г;
- яйца — 3 шт.;
- зеленый лук — 20 г;
- петрушка — 10 г;
- чеснок — 2 зубчика;
- соевый соус — 1 ст. л.;
- мука — 2 ст. л.;
- кунжут — 1 ч. л.;
- растительное масло — 2 ст. л.;
- соль — по вкусу;
- перец — по вкусу.
Приготовление:
- Капусту нашинкуйте, посолите и помните руками.
- Взбейте яйца, добавьте лук, петрушку, чеснок, соевый соус и перец.
- Всыпьте муку, перемешайте до однородности.
- Соедините капусту с яичной смесью.
- Обжарьте на сковороде под крышкой 7–8 минут с каждой стороны.
- Подавайте горячей, посыпав кунжутом.
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