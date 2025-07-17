Капуста в холодильнике не залеживается: готовлю из нее вкуснейшую запеканку

Капуста в холодильнике не залеживается: готовлю из нее вкуснейшую запеканку

Капустная запеканка на сковороде — это простой и полезный вариант для быстрого ужина или завтрака. Она готовится из доступных ингредиентов и получается нежной внутри с хрустящей корочкой снаружи. Такое блюдо отлично подойдет для тех, кто следит за питанием и любит легкую пищу.

Ингредиенты:

капуста — 300 г;

яйца — 3 шт.;

зеленый лук — 20 г;

петрушка — 10 г;

чеснок — 2 зубчика;

соевый соус — 1 ст. л.;

мука — 2 ст. л.;

кунжут — 1 ч. л.;

растительное масло — 2 ст. л.;

соль — по вкусу;

перец — по вкусу.

Приготовление:

Капусту нашинкуйте, посолите и помните руками. Взбейте яйца, добавьте лук, петрушку, чеснок, соевый соус и перец. Всыпьте муку, перемешайте до однородности. Соедините капусту с яичной смесью. Обжарьте на сковороде под крышкой 7–8 минут с каждой стороны. Подавайте горячей, посыпав кунжутом.

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