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17 июля 2025 в 16:40

Добавляю к шакшуке баклажаны — сочная вкуснятина на завтрак за 10 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Шакшука с баклажанами — это вкусный и сытный завтрак, который готовится всего за 10 минут. Баклажаны придают блюду особую нежность и насыщенность, а томатный соус с яйцами создает идеальный баланс вкусов. Такой вариант шакшуки станет отличным началом дня.

Ингредиенты:

  • баклажан — 1 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • болгарский перец — 1 шт.;
  • томаты в собственном соку — 400 г;
  • яйца — 3–4 шт.;
  • паприка — 1 ч. л.;
  • кумин — щепотка;
  • острый перец — щепотка;
  • оливковое масло — 2 ст. л.;
  • петрушка — по вкусу;
  • брынза — по вкусу;
  • соль — по вкусу.

Приготовление:

  1. Баклажан нарежьте кубиками, посолите, оставьте на 15 минут.
  2. Обжарьте баклажаны на масле до румяности.
  3. Добавьте лук и перец, пассеруйте до мягкости.
  4. Влейте томаты, добавьте специи, тушите 10 минут.
  5. Сделайте углубления, вбейте яйца, готовьте 5–7 минут.
  6. Подавайте с петрушкой и брынзой.

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рецепты
еда
яйца
овощи
баклажаны
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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