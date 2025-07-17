Добавляю к шакшуке баклажаны — сочная вкуснятина на завтрак за 10 минут

Шакшука с баклажанами — это вкусный и сытный завтрак, который готовится всего за 10 минут. Баклажаны придают блюду особую нежность и насыщенность, а томатный соус с яйцами создает идеальный баланс вкусов. Такой вариант шакшуки станет отличным началом дня.
Ингредиенты:
- баклажан — 1 шт.;
- лук — 1 шт.;
- болгарский перец — 1 шт.;
- томаты в собственном соку — 400 г;
- яйца — 3–4 шт.;
- паприка — 1 ч. л.;
- кумин — щепотка;
- острый перец — щепотка;
- оливковое масло — 2 ст. л.;
- петрушка — по вкусу;
- брынза — по вкусу;
- соль — по вкусу.
Приготовление:
- Баклажан нарежьте кубиками, посолите, оставьте на 15 минут.
- Обжарьте баклажаны на масле до румяности.
- Добавьте лук и перец, пассеруйте до мягкости.
- Влейте томаты, добавьте специи, тушите 10 минут.
- Сделайте углубления, вбейте яйца, готовьте 5–7 минут.
- Подавайте с петрушкой и брынзой.
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