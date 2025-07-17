Добавляю к шакшуке баклажаны — сочная вкуснятина на завтрак за 10 минут

Шакшука с баклажанами — это вкусный и сытный завтрак, который готовится всего за 10 минут. Баклажаны придают блюду особую нежность и насыщенность, а томатный соус с яйцами создает идеальный баланс вкусов. Такой вариант шакшуки станет отличным началом дня.

Ингредиенты:

баклажан — 1 шт.;

лук — 1 шт.;

болгарский перец — 1 шт.;

томаты в собственном соку — 400 г;

яйца — 3–4 шт.;

паприка — 1 ч. л.;

кумин — щепотка;

острый перец — щепотка;

оливковое масло — 2 ст. л.;

петрушка — по вкусу;

брынза — по вкусу;

соль — по вкусу.

Приготовление:

Баклажан нарежьте кубиками, посолите, оставьте на 15 минут. Обжарьте баклажаны на масле до румяности. Добавьте лук и перец, пассеруйте до мягкости. Влейте томаты, добавьте специи, тушите 10 минут. Сделайте углубления, вбейте яйца, готовьте 5–7 минут. Подавайте с петрушкой и брынзой.

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