Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 марта 2026 в 06:33

Календарь садовода на апрель: огурцы, кабачки, арбузы — сроки посева рассады

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Первая половина апреля — идеальное время для посева многих культур на рассаду, когда световой день уже достаточно длинный, и можно обойтись без интенсивной подсветки.

В первой декаде апреля смело сейте огурцы для теплицы — им нужно всего 25–30 дней, чтобы сформировать крепкую рассаду. В это же время высевают ранние сорта кабачков, патиссонов и тыквы, которые через месяц будут готовы к высадке под временные укрытия.

Бахчевые культуры — арбузы и дыни — также сеют в начале апреля, чтобы к моменту высадки в грунт в конце мая они имели 30–35-дневный возраст.

В середине апреля наступает черед теплолюбивых декоративных растений: амаранта, бальзамина, кохии, а также однолетних георгинов. Из цветов в это время сеют циннию, которая зацветет уже через 2-2,5 месяца.

В конце первой половины апреля можно посеять свеклу для получения ранней продукции, но только в отдельные стаканчики, так как она не любит пикировки. Также в апреле сеют кукурузу и фасоль для рассады.

Проверено редакцией
дачи
огороды
рассада
посевы
Дарья Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вскрылась тесная связь экс-главы модельного агентства с Эпштейном
Украинские войска ударили БПЛА по Калужской области
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 28 марта: инфографика
Болезнь «косит» элиту ВСУ, «иллюзорные» войска: новости СВО к утру 28 марта
Атака дронов на Ярославль ночью 28 марта: смерть ребенка, последние новости
Кошатникам ответили, что поможет питомцам сбросить лишний вес
Над Россией сбили 155 беспилотников ВСУ за ночь
«Мало кто из них вернется»: политолог раскрыл, что ждет американцев в Иране
«Поджигателей войны огорчает»: Дмитриев — о продолжении диалога РФ и США
МВД раскрыло ключ к спасению при переходе по подозрительной ссылке
Поразили шесть БМП, орудия и живую силу ВСУ: успехи ВС РФ к утру 28 марта
Атака на промзону в Абу-Даби привела к пострадавшим
Арестованного после ДТП гольфиста отпустили через несколько часов
В Эстонии опровергли сообщения о «специальном разрешении» для дронов ВСУ
Два пожара вспыхнули в Абу-Даби после попадания иранской ракеты
Аэропорты Вашингтона парализовало из-за внезапного перерыва в диспетчерской
Диетолог развеяла миф о влиянии шоколада на фигуру
Россиянам назвали случаи, при которых их могут оставить без пенсии
США уличили в планах отправить на Ближний Восток еще один авианосец
Ростовская область подверглась ночной атаке украинской ракеты
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.