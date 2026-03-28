Календарь садовода на апрель: огурцы, кабачки, арбузы — сроки посева рассады

Первая половина апреля — идеальное время для посева многих культур на рассаду, когда световой день уже достаточно длинный, и можно обойтись без интенсивной подсветки.

В первой декаде апреля смело сейте огурцы для теплицы — им нужно всего 25–30 дней, чтобы сформировать крепкую рассаду. В это же время высевают ранние сорта кабачков, патиссонов и тыквы, которые через месяц будут готовы к высадке под временные укрытия.

Бахчевые культуры — арбузы и дыни — также сеют в начале апреля, чтобы к моменту высадки в грунт в конце мая они имели 30–35-дневный возраст.

В середине апреля наступает черед теплолюбивых декоративных растений: амаранта, бальзамина, кохии, а также однолетних георгинов. Из цветов в это время сеют циннию, которая зацветет уже через 2-2,5 месяца.

В конце первой половины апреля можно посеять свеклу для получения ранней продукции, но только в отдельные стаканчики, так как она не любит пикировки. Также в апреле сеют кукурузу и фасоль для рассады.

