Калатея чахнет? Вот как приручить «молящуюся» красавицу

Калатея справедливо считается одним из самых капризных комнатных растений, но ее роскошная листва стоит всех усилий. Этот тропический цветок требует особых условий содержания, имитирующих естественную среду обитания. Правильный уход превращает капризную неженку в эффектное растение с постоянно движущимися листьями.

Ключевые условия успеха: рассеянный свет без прямых солнечных лучей, высокая влажность воздуха (60–70%), стабильная температура 18–25 градусов и мягкая вода для полива. Земляной ком должен оставаться слегка влажным, но не мокрым. Подкормки проводят с марта по октябрь удобрением для декоративно-лиственных растений в половинной дозировке. Пересадку осуществляют каждые два года в рыхлый слабокислый грунт.

Особенность калатеи — ночное движение листьев, за которое ее называют «молящимся растением». Регулярное опрыскивание, поддон с влажным керамзитом и отсутствие сквозняков помогут сохранить яркую окраску листьев.

