02 сентября 2025 в 15:31

Какие пельмени лучше выбрать: разбор категорий и сравнение популярных марок

Согласно ГОСТу, все магазинные пельмени делятся на пять категорий: А, Б, В, Г и Д. Основное отличие между ними — доля мяса в составе.

  • Категория А — более 80% мяса.
  • Категория Б — от 60%.
  • Категория В — от 40% до 60%.
  • Категория Г — от 20% до 40%.
  • Категория Д — менее 20%.

Именно от категории зависит качество и вкус продукта. Однако некоторые производители продают пельмени средней категории по цене премиальных.

Пельмени «Фарн»

Состав включает говядину, пшеничную муку в/с, лук, яйцо, соль, перец и лавровый лист. При варке пельмени не увеличиваются в размере, сохраняют форму, а начинка остаётся плотной и сочной. Вкус гармоничный, мясо хорошо сочетается со специями.

Пельмени «Останкинские»

В составе, помимо мяса, — усилитель вкуса Е621, яичный меланж, стабилизаторы и антиокислители. В замороженном виде фарш выглядит более жирным, а после варки пельмени немного увеличиваются в размере. На вкус они острые из-за большого количества специй, а тесто и начинка разваливаются.

Итог

Пельмени категории А заметно превосходят продукты более низких категорий: они сочнее, вкуснее и лучше держат форму. Но даже самые качественные магазинные варианты уступают домашним пельменям, приготовленным из натурального фарша без добавок.

