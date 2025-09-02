Какие пельмени лучше выбрать: разбор категорий и сравнение популярных марок

Согласно ГОСТу, все магазинные пельмени делятся на пять категорий: А, Б, В, Г и Д. Основное отличие между ними — доля мяса в составе.

Категория А — более 80% мяса.

Категория Б — от 60%.

Категория В — от 40% до 60%.

Категория Г — от 20% до 40%.

Категория Д — менее 20%.

Именно от категории зависит качество и вкус продукта. Однако некоторые производители продают пельмени средней категории по цене премиальных.

Пельмени «Фарн»

Состав включает говядину, пшеничную муку в/с, лук, яйцо, соль, перец и лавровый лист. При варке пельмени не увеличиваются в размере, сохраняют форму, а начинка остаётся плотной и сочной. Вкус гармоничный, мясо хорошо сочетается со специями.

Пельмени «Останкинские»

В составе, помимо мяса, — усилитель вкуса Е621, яичный меланж, стабилизаторы и антиокислители. В замороженном виде фарш выглядит более жирным, а после варки пельмени немного увеличиваются в размере. На вкус они острые из-за большого количества специй, а тесто и начинка разваливаются.

Итог

Пельмени категории А заметно превосходят продукты более низких категорий: они сочнее, вкуснее и лучше держат форму. Но даже самые качественные магазинные варианты уступают домашним пельменям, приготовленным из натурального фарша без добавок.

Лосось считается одной из самых полезных рыб, но для некоторых он может стать скрытой угрозой. Даже качественный продукт способен вызвать неожиданные реакции, о которых мало кто задумывается.