Какие новые штрафы для работодателей будут с октября, при чем тут военкомат В России с 1 октября введут штрафы за неоказание содействия военкоматам

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

С 1 октября в России вступает в силу закон, который вводит штрафы для работодателей и должностных лиц за неоказание содействия военкоматам в период мобилизации. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Какие подробности известны?

Что известно о новом штрафе за неоказание содействия военкоматам

Закон вводит административную ответственность за несвоевременное оповещение или необеспечение явки тех, кто подлежит мобилизации, а также за отказ от содействия мобилизации. Согласно новым нормам, за это с 1 октября 2023 года должностным лицам грозит штраф в размере 60–80 тысяч рублей, юридическим лицам — в размере 400–500 тысяч рублей.

Также штрафовать будут тех, кто нарушил свои обязанности, не обеспечив поставку техники в соответствии с планом мобилизации на сборные пункты и в воинские части. Например, это коснется чиновников и подрядчиков, которые должны отвечать за поставку техники.

Как вырастут штрафы за неявку в военкомат

Максимальная сумма штрафа за неявку в военный комиссариат без уважительной причины с 1 октября 2023 года в России достигнет 30 тысяч рублей. Сейчас сумма штрафов за неявку варьируется от 500 до 3000 рублей.

С 1 октября размеры взысканий будут подняты — они составят от 10 до 30 тысяч рублей. Таким образом, максимальное наказание увеличится в десятикратном размере.

Какие еще новые штрафы для призывников вступят в силу с 1 октября

С 1 октября 2023 года, если россиянин не сообщил в военкомат об изменении семейного положения, образования, должности, о смене места работы или учебы либо о переезде на новое место жительства, его могут оштрафовать на сумму от 1000 до 5000 тысяч рублей (раньше — 3000 рублей).

Наказание от 5000 до 15 000 рублей грозит тем, кто не уведомил о выезде за пределы России более чем на полгода или не явился в военкомат в установленный срок.

От 10 до 20 тысяч рублей грозит штраф тем, кто подлежит призыву на военную службу и не сообщил о выезде с места жительства во время проведения призыва.

Будут ли присылать электронные повестки осенью

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что правила осеннего призыва не меняются и главным документом будет бумажная повестка. Он пояснил, что электронные повестки начнут работать в полном объеме, когда будет создан реестр воинского учета.

«Правила осеннего призыва в 2023 году сохранятся прежними — основным документом для явки в военкомат будет традиционная повестка в письменной форме. Электронные повестки до полноценного запуска реестра воинского учета могут приходить только в тестовом режиме и дублировать повестки в письменной форме», — сказал Картаполов.

Замминистра цифрового развития Олег Качанов сообщил, что реестр воинского учета начнет полноценно работать в России не ранее 2025 года.

«По созданию реестра воинского учета: его полноценный ввод в эксплуатацию невозможен раньше 2025 года. Почему? Потому что есть очень жесткие требования с точки зрения инфраструктуры и информационной безопасности. Да, эти требования, сведения, которые в нем содержатся, не составляют военную тайну, да, но они составляют служебную тайну. Это сведения, которые, по сути, касаются лиц на территории РФ», — сказал замглавы Минцифры.

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