Как я «покупал» машину, или добро пожаловать в мир безумных цен и перекупов

Начну с того, что всё написанное здесь не является плодом моего воображения, попыткой задеть какое-то конкретное лицо или салон или оскорбить чьи-то чувства. Описанное в этом материале — чистая правда, произошедший со мной случай, который я решил перенести на бумагу. Уверен, что многие читатели будут солидарны со мной в моём возмущении и чувстве праведного гнева. Но обо всём по порядку.

Некоторое время назад я задался целью купить себе автомобиль, было это в ноябре 2020 года. На руках была совсем небольшая скопленная сумма, оставшаяся после продажи моего старенького Mitsubishi Mirage 2000 года выпуска. Впрочем, несмотря на возраст, японское авто оставило после себя лишь приятные впечатления, очередной раз напомнив о своей выносливости (пробег был за 250 тысяч) и дешевизне обслуживания. Но хотелось что-то поновее, поэтому я решил поискать для себя японский вариант. Открыл «Авито», Auto.ru, начал смотреть цены. И тут я обалдел. Сказать, что за время владения моим Mirage цены выросли — ничего не сказать. Старенькая, но надежная Mazda Demio 2005 года выпуска, к примеру, стоила около 300 тысяч рублей, хотя полгода назад цены на неё спокойно варьировались до 250 тысяч за аппарат. Пролистав еще несколько страниц, я убедился в том, что сейчас, наверное, лучшее время для накоплений, так как, во-первых, я работал, а во-вторых, не хотел залезать в банковское «рабство», набирая непропорциональных своему доходу кредитов (кстати, никому не советую, если ваш доход низок).

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Сказано — сделано. С ноября я вступил на усиленный путь накопления средств и экономии денег на всём, на чём можно сэкономить. Моей целью было накопить хотя бы 200–300 тысяч рублей, чтобы рассматривать варианты от 2010 года в более-менее приличном техническом состоянии, с не битой и не ржавой «кузовщиной» и с экономичным расходом топлива. И на автомате, иначе в московских пробках никак, уж простите. Кстати о топливе: за то время, что я копил деньги на машину, бензин подорожал на несколько рублей. Сейчас литр 95-го стоит около 50 рублей на заправках всем известной российской марки, а 92-й — 45 рублей. Несколько лет назад, помню, цены варьировались в диапазоне от 40 до 45 рублей. Это жесть. Сколько он будет стоить через пять лет? 65 за литр? Камон, очнитесь!

Итого почти за 10 месяцев накоплений, диеты, состоящей преимущественно из овощей, фруктов и макарон, изредка сдобренных кусочками варёной курицы или индейки, работы в двойном объёме и беспроцентного долга от друзей, я скопил нужную сумму. По моему скромному мнению, её должно было хватить на автомобиль среднего класса. Рассматривать я планировал несколько вариантов: небольшой хетчбэк Suzuki Swift, Ford Focus второго поколения в рестайлинге и пару машин с клиренсом повыше среднего — выбор пал на старенькую Kia Soul и Renault Duster.

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Предвкушая приятное разнообразие на рынке, чувствуя себя не меньше чем Гобсеком из романа небезызвестного Бальзака, я открыл Auto.ru. И... о боже, я просто не поверил своим глазам! Цены выросли пропорционально моим накоплениям, грубо говоря, если я скопил 100 тысяч, то цены в среднем выросли на 70 тысяч! Нет, варианты, конечно были. «Фокусов» за 400 тысяч продаётся и сейчас великое множество, но они или битые, или набегали от 200 тысяч километров, или имеют зашпаклёванные пороги и арки. Те «Форды», которые я рассматривал и которые находятся в наиболее приличном состоянии, стоят уже около полумиллиона рублей. Полмиллиона, Карл! За авто 2010 года!

Про «Свифты» и говорить нечего — японский автопром, по моему скромному мнению, стал лидером в гонке по взвинчиванию цен. Небольшой Suzuki сейчас стоит приблизительно, как кроссовер Duster пару лет назад, около 530 тысяч рублей за предложение от 2010 года. Есть, впрочем, индивидуумы, просящие за аппарат восьмилетней давности около 670 тысяч рублей.

Остальные предложения я листал, будто бы находясь в тумане или в сюрреалистической сказке Льюиса Кэрролла. Перекупы притворялись частниками и продавали откровенный автохлам за более чем полмиллиона рублей. Была Skoda Fabia после ДТП «в круг», которую предлагали за сумму, сравнимую с первичным взносом по ипотеке на неплохую студию в Москве. Был даже бюджетный когда-то Dodge Caliber, который сейчас стоит, как новый «Логан» несколько лет назад. Всё это убедило меня в том, что все вокруг обезумели.

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Как можно так взвинчивать цены на ржавое и непригодное для езды железо, когда вокруг людей творится пандемия, доходы населения падают, а цены неуклонно растут вверх? При всём кошмаре сейчас в России дела ещё не так плохи, во всяком случае, доллар и евро не «трясёт», а значит, и цены на б/у машины не должны подняться на 15–20%! Но нет, они поднялись!

Отдельно хотелось бы упомянуть мой поход в автосалон, расположенный в Москве около метро «Южная». Там меня встретил абсолютно незаинтересованный в продаже автомобиля менеджер, который, увидя, что я интересуюсь причинами больших зазоров на капоте и бампере, сразу потерял ко мне интерес. На дальнейшие мои расспросы про кривые подушки безопасности, промазанные мастикой крылья и «покоцанный» салон со скрученным пробегом менеджер отвечал сквозь силу, в конце осмотра выдав потрясающую в своей наивности фразу: «Зачем вы мне всё это рассказываете?» Я был обескуражен. С такой откровенной расхлябанностью перекупов, работающих в автосалоне, я ещё не встречался.

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Но что поделать, видимо, сейчас такое время. Время, когда цены на автомобили растут неимоверно быстро. Время, которое заставляет население всё больше и больше обращаться к кредитам и залезать в алчную гонку за деньгами и тратя свои нервы и психику ради куска железа, которое очень сложно выбрать и купить. Но видимо это законы рынка, поддающиеся хаотичной стагнации и дикому росту цен. Впрочем, где наша не пропадала? Вдруг через полгода стоимость автомобилей поползет вниз? Ведь мы живём в безумном мире, и наш единственный союзник — надежда. А надежда, как известно, не умирает.