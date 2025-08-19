Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Как выбрать шторы в 2025 году: гид от дизайнеров и «колхоз»-чек-лист

Как выбрать стильные шторы в 2025 году? Мы собрали гид от ведущих дизайнеров интерьера и «колхоз»-чек-лист! Современные тренды в оформлении окон ушли далеко от «бабушкиных» громоздких ламбрекенов и кричащих принтов. В 2025 году в тренде — лаконичность, натуральные материалы и умные технологии. Разбираемся, как выбрать шторы, которые украсят интерьер, а не испортят его.

1. Какие шторы точно не стоит брать в 2025-м? «Колхоз»-чек-лист! Дизайнеры единогласно называют несколько устаревших вариантов:

  • Густые сборки и ламбрекены — визуально утяжеляют пространство (по данным Elle Decoration).
  • Яркие цветочные принты — если только это не дизайнерский хлопок в стиле Liberty.
  • Дешевый полиэстер с блеском — выглядит безвкусно и собирает пыль.
  • Слишком короткие шторы (не до пола) — делают окно «голым».

2. Главные тренды 2025 года — что же советуют дизайнеры?

  • Натуральные ткани. Лен, хлопок, шелк — дышат, выглядят дорого. Совет: если бюджет ограничен, выбирайте качественный полиэстер с матовой текстурой — он имитирует лен. Бамбук и римские шторы — для экостиля.
  • Сдержанная палитра и однотон. Никаких узоров, цветочков, сердечек и прочей устаревшей картины. Бежевый, оливковый, терракотовый — нейтральные тона, которые сочетаются с любой мебелью. Глубокий синий и темно-зеленый — акцентные варианты для гостиной. Важно: белый — не всегда удачный выбор, маркий и требует частой стирки.
  • Минималистичный крой. Прямые портьеры без лишних складок — как в скандинавских интерьерах. Рулонные и японские панели — для современных квартир.

3. Три правила идеальной длины

  • До пола (+1–2 см, чтобы не пачкались).
  • С небольшим запасом (если хотите эффект puddling, как в дорогих отелях).
  • Не выше подоконника — только если это кафе или римские шторы.

Вывод: формула идеальных штор в 2025-м. Натуральная ткань + нейтральный цвет + правильная длина = стильный интерьер без «колхоза». Совет от дизайнера Келли Уистлер: «Шторы должны не просто закрывать окно, а работать как элемент искусства».

Ранее мы рассказывали о трендах интерьера — 2025. Как сделать квартиру модной и уютной.

