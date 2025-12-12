Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
12 декабря 2025 в 15:24

Как вернуть ванне белизну без дорогой химии и риска для здоровья: безопасный домашний способ, который убирает ржавчину за считанные минуты

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Когда на поверхности ванны появляются рыжие подтеки, никакая уборка не выглядит полноценной. Специфические средства часто стоят дорого, а результат оставляет желать лучшего. К счастью, есть простой и безопасный способ, который помогает восстановить белизну без вредных химических смесей.

Сначала подготовьте поверхность: смойте пыль и остатки мыла теплой водой. Затем сделайте пасту из обычной соды и небольшого количества лимонного сока — она мягко осветляет и хорошо справляется со следами ржавчины. Нанесите пасту на пятна, оставьте на 15–20 минут, а потом пройдитесь по ним мягкой губкой.

Если налет более стойкий, используйте 100 мл уксуса, слегка подогрев его на водяной бане, и нанесите на загрязнения с помощью тряпки. Уксус растворяет рыжий налет без агрессивного воздействия и не повреждает покрытие. После обработки смойте остатки теплой водой и протрите ванну насухо. Такой подход помогает вернуть белизну без риска и лишних расходов.

Ранее сообщалось, что если вы устали тратиться на дорогую химию, есть простое решение для идеальной чистоты ванны. Оно поможет избавиться от желтого налета на сантехнике.

