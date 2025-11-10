Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 12:06

«Как в фильме ужасов»: певица увидела ад после остановки сердца

Мексиканская певица Муньос увидела ад во время клинической смерти

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Известная мексиканская певица, модель и актриса Пати Муньос заявила, что видела ад во время пережитой клинической смерти, сообщает Daily Mirror. По ее словам, он был похож на фильм ужасов.

Это было ужасно, я хорошо это помню: вокруг была грязь, из земли торчали головы и плакали, как в фильме ужасов, — сказала Муньос.

57-летней исполнительнице делали пластическую операцию. Она утверждает, что во время выхода из наркоза у нее случилась остановка сердца, которая и сопровождалась видением.

Ранее испанский ученый Алекса Гомес Марин пережил состояние клинической смерти и поделился деталями своего околосмертного опыта. По его словам, в течение семи секунд остановки сердца он находился в особом пространстве, напоминающем золотой колодец.

До этого случай с пациентом, пережившим клиническую смерть, кардинально изменил представления американского медбрата о загробной жизни. Тот утверждал, что видел все происходящее в реанимационной палате как бы сверху, и мог точно описать детали, которые просто не мог знать. Медработник признался, что эта история заставила его поверить в существование высших сил.

