Как сварить морковь за считаные минуты и без кастрюль: простой способ для занятых хозяек, экономящий время перед праздниками

В разгар подготовки к Новому году каждая минута на счету, особенно когда приходится ждать, пока твердая морковь наконец станет мягкой. Этот способ удивляет тем, что избавляет от долгого варения и запаха на кухне. Морковь будет готова всего за 5 минут — идеально для салатов и закусок.

Понадобится пакет с пометкой «подходит для СВЧ» и примерно 100 мл воды. Укладываем морковь в пакет, наливаем воду и завязываем. Зубочисткой делаем несколько маленьких отверстий, чтобы пар спокойно выходил. Кладем пакет в микроволновку и включаем на 5 минут при мощности 850 Вт.

После сигнала даем овощам немного остыть — и можно использовать. Такой быстрый способ выручает, когда нужно срочно подготовить ингредиенты и не тратить время на кастрюли и ожидание.

