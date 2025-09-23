Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 сентября 2025 в 14:02

Как спасти мелкую свеклу от порчи — простой способ заготовки, который сохранит вкус на два года

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Мелкая свекла не подходит для длительного хранения: такие корнеплоды быстро вянут и теряют вкус. Но избавляться от них не стоит — есть проверенный способ сохранить даже самые маленькие экземпляры. Достаточно замариновать свеклу, и она простоит до двух лет при комнатной температуре, оставаясь отличной основой для салатов и борща.

Ингредиенты для маринада

  • вода — 1 л
  • соль — 1 ст. ложка
  • сахар — 4 ст. ложки
  • уксус 9% — 4 ст. ложки

Пошаговый рецепт маринованной свеклы

Шаг 1. Подготовка овощей
Отваренную и очищенную свеклу разложите по стерилизованным банкам: на дно — крупные корнеплоды, сверху — мелкие.

Шаг 2. Маринад
В кастрюле доведите до кипения воду с солью и сахаром. Когда закипит, влейте уксус, снова доведите до кипения и снимите с огня.

Шаг 3. Заливка
Залейте свеклу горячим маринадом так, чтобы жидкость полностью покрывала корнеплоды.

Шаг 4. Стерилизация
Накройте банки крышками, поставьте их в кастрюлю с полотенцем на дне и налейте воду до «плечиков». Стерилизуйте 20−25 минут.

Шаг 5. Заготовка
Достаньте банки, плотно закрутите крышки, переверните и оставьте до полного остывания. После этого закуска готова к хранению.

Такая заготовка не только спасает мелкую свеклу от порчи, но и станет универсальной основой для домашних блюд в любое время года.

свекла
овощи
огороды
советы
Валерия Мартынович
В. Мартынович
