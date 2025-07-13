Как сделать печенье «Мадлен» — секреты, которые никто не расскажет

Печенье «Мадлен» — классический французский десерт с уникальной формой маленьких ракушек. Внешне простое, оно требует точного соблюдения технологии, чтобы получить нежное тесто с характерным «парусом» — небольшим бугорком на обратной стороне.
Ингредиенты
- Сливочное масло — 80 г
- Сахар — 130 г
- Яйца — 2 шт.
- Мука — 160 г
- Разрыхлитель — 6 г
- Молоко — 80 г
- Ваниль — 1 стручок
Приготовление
Подготовка ингредиентов
Яйца и молоко должны быть комнатной температуры. Растопите сливочное масло и остудите.
Ваниль
Разрежьте стручок ванили вдоль и выскребите семена ножом.
Взбивание яиц с сахаром
В миске взбейте яйца с сахаром и семенами ванили 5–10 минут до полного растворения сахара.
Добавление муки и разрыхлителя
Просейте муку с разрыхлителем, аккуратно перемешайте с яичной смесью.
Введение масла и молока
Влейте растопленное сливочное масло, затем молоко. Взбивайте до однородного и гладкого теста.
Охлаждение теста
Накройте миску пищевой пленкой и отправьте в холодильник минимум на 2 часа.
Подготовка формы и выпекание
За 30 минут до выпекания поместите форму для «Мадлен» в морозилку. Разогрейте духовку до 200 °C (конвекция). Заполните формочки тестом и выпекайте 8–10 минут.
Остужение
Достаньте печенье из формы и остудите на решётке.
Идеальное печенье «Мадлен» готово — с нежным вкусом и фирменным «парусом». Приятного аппетита!
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