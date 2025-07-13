Как сделать печенье «Мадлен» — секреты, которые никто не расскажет

Как сделать печенье «Мадлен» — секреты, которые никто не расскажет

Печенье «Мадлен» — классический французский десерт с уникальной формой маленьких ракушек. Внешне простое, оно требует точного соблюдения технологии, чтобы получить нежное тесто с характерным «парусом» — небольшим бугорком на обратной стороне.

Ингредиенты

Сливочное масло — 80 г

Сахар — 130 г

Яйца — 2 шт.

Мука — 160 г

Разрыхлитель — 6 г

Молоко — 80 г

Ваниль — 1 стручок

Приготовление

Подготовка ингредиентов Яйца и молоко должны быть комнатной температуры. Растопите сливочное масло и остудите. Ваниль Разрежьте стручок ванили вдоль и выскребите семена ножом. Взбивание яиц с сахаром В миске взбейте яйца с сахаром и семенами ванили 5–10 минут до полного растворения сахара. Добавление муки и разрыхлителя Просейте муку с разрыхлителем, аккуратно перемешайте с яичной смесью. Введение масла и молока Влейте растопленное сливочное масло, затем молоко. Взбивайте до однородного и гладкого теста. Охлаждение теста Накройте миску пищевой пленкой и отправьте в холодильник минимум на 2 часа. Подготовка формы и выпекание За 30 минут до выпекания поместите форму для «Мадлен» в морозилку. Разогрейте духовку до 200 °C (конвекция). Заполните формочки тестом и выпекайте 8–10 минут. Остужение Достаньте печенье из формы и остудите на решётке.

Идеальное печенье «Мадлен» готово — с нежным вкусом и фирменным «парусом». Приятного аппетита!

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