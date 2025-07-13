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13 июля 2025 в 08:00

Как сделать печенье «Мадлен» — секреты, которые никто не расскажет

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Печенье «Мадлен» — классический французский десерт с уникальной формой маленьких ракушек. Внешне простое, оно требует точного соблюдения технологии, чтобы получить нежное тесто с характерным «парусом» — небольшим бугорком на обратной стороне.

Ингредиенты

  • Сливочное масло — 80 г
  • Сахар — 130 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Мука — 160 г
  • Разрыхлитель — 6 г
  • Молоко — 80 г
  • Ваниль — 1 стручок

Приготовление

  1. Подготовка ингредиентов

    Яйца и молоко должны быть комнатной температуры. Растопите сливочное масло и остудите.

  2. Ваниль

    Разрежьте стручок ванили вдоль и выскребите семена ножом.

  3. Взбивание яиц с сахаром

    В миске взбейте яйца с сахаром и семенами ванили 5–10 минут до полного растворения сахара.

  4. Добавление муки и разрыхлителя

    Просейте муку с разрыхлителем, аккуратно перемешайте с яичной смесью.

  5. Введение масла и молока

    Влейте растопленное сливочное масло, затем молоко. Взбивайте до однородного и гладкого теста.

  6. Охлаждение теста

    Накройте миску пищевой пленкой и отправьте в холодильник минимум на 2 часа.

  7. Подготовка формы и выпекание

    За 30 минут до выпекания поместите форму для «Мадлен» в морозилку. Разогрейте духовку до 200 °C (конвекция). Заполните формочки тестом и выпекайте 8–10 минут.

  8. Остужение

    Достаньте печенье из формы и остудите на решётке.

Идеальное печенье «Мадлен» готово — с нежным вкусом и фирменным «парусом». Приятного аппетита!

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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