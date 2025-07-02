Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
02 июля 2025 в 18:26

Лимонная магия: как одна щепотка преобразит ваш суп!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вы когда-нибудь замечали, что домашний суп, хоть и вкусный, иногда кажется слишком простым? Я долго искала тот самый секретный ингредиент, который превращает обычное блюдо в шедевр. И нашла его — это лимонная цедра!

Не сок, а именно тончайшая желтая часть кожуры содержит всю ароматную магию цитруса. Она придает супу ту самую искру, которую так ценят в хороших ресторанах.

Вот как я это делаю: беру хорошо вымытый лимон и мелкой теркой снимаю только желтый слой кожуры, не задевая белую горькую часть. Самый важный момент — добавляю щепотку этой цедры в уже готовый суп, прямо перед выключением огня.

Аромат просто волшебный! Овощной суп становится свежее, куриный — более насыщенным, а уха приобретает легкие средиземноморские нотки. Главное — не переборщить, ведь цедра очень концентрированная.

Попробуйте этот простой трюк — и ваши супы заиграют новыми красками! Это тот случай, когда одна маленькая хитрость делает из обычного блюда настоящее кулинарное произведение.

Ищете простую, но эффектную заготовку на зиму? Маринованная морковь с чесноком — идеальный вариант! Она выручит, если осталась морковь «некондиция» — кривая, мелкая или слишком крупная.

рецепты
еда
кулинария
блюда
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В российском городе школьников пришлось доставлять на пересдачу с полицией
Раскрыты детали из жизни причастной к подрыву экс-мэра Луганска
«Пережила шок»: туристка из РФ рассказала о гидросамолетах на Мальдивах
Эксперты выяснили, сколько американцев готовы поддержать новую партию Маска
Синоптик рассказал, при каких условиях Петербург затопит даже с дамбой
Москалькова назвала число удерживаемых в Сумах курян
VK запустила биржу видеоконтента для креаторов и заказчиков
Азиатская страна направит в Россию спецпосланника для развития дипотношений
Стало известно, как туристам из России стоит вести себя в Афганистане
Вкусный и быстрый завтрак: рецепт хачапури за 15 минут
В Орловской области у бойца СВО на отдыхе отобрали 1,6 млн рублей
Топ-менеджеры месторождения ЮГК попали под уголовное дело
Стало известно об использовании российских пленных для работ в Купянске
Глава МИД Франции вышел из себя после вопроса о поддержке нацизма в Киеве
В Польше отчитались о «спасении» Украины
Geely уходит из России? Правда ли, в чем причина, какие модели останутся
Трампа сравнили с героиней Фрейндлих из «Служебного романа»
Психолог оценил тренд на микропенсии среди зумеров
Более 10 дронов ВСУ сбили в двух российских регионах
Компания Маска может потерять миллиарды из-за Трампа
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник
Общество

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!
Общество

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.