Как приготовить вишневую наливку дома: 5 лучших рецептов

Ароматная, насыщенная, с легкой терпкостью — вишневая наливка давно считается классикой домашних настоек. Ее готовят как на водке, так и на самогоне, спирте или вообще без алкоголя. Рассказываем, как сделать вишневую наливку, которая будет радовать вкусом и летом, и зимой.

Классическая наливка на водке с косточками

Соберите 1 кг спелой вишни, не удаляя косточки. Переберите, промойте, обсушите и засыпьте в 3-литровую банку. Добавьте 400–500 г сахара и залейте 0,5 л качественной водки. Закройте крышкой, уберите в теплое и темное место на 3 недели. Встряхивайте банку каждые 2–3 дня. Через 21 день процедите, разлейте по бутылкам и охладите. Напиток получается ярким, с фруктовой терпкостью.

Наливка без алкоголя — только ягоды и время

Подходит для тех, кто не употребляет спиртное. Насыпьте 1,5 кг вишни без косточек в банку, пересыпая 700 г сахара. Закройте капроновой крышкой и оставьте в темном месте на 2 месяца. Сахар вытянет сок, получится сладкий насыщенный сироп с вишневым вкусом. Процедите и храните в холодильнике. Это не алкогольный напиток, а концентрат, который можно добавлять в чай, коктейли или десерты.

Старинный рецепт на спирту

Удалите косточки из 1,5 кг вишни, сложите ягоды в бутыль. Всыпьте 700 г сахара и залейте 1 л спирта (70%). Укупорьте и настаивайте 1,5 месяца в темном месте. Процедите, дайте отдохнуть еще 1–2 недели. Такой напиток получается крепче, но вкус — мягкий, почти ликерный. Можно подавать в маленьких рюмках к десертам.

Вишневая наливка с медом и пряностями

На 1 кг вишни без косточек добавьте 300 г меда, 3–4 гвоздики, палочку корицы, немного ванили. Залейте 0,5 л водки и настаивайте 2 недели. Процедите, дайте настояться еще 5–7 дней. Медовая наливка получается сладкой и ароматной, особенно хороша осенью и зимой.

Рецепт наливки с вишней Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Быстрая наливка на самогоне

1 кг вишни без косточек смешайте с 400 г сахара, залейте 0,7 л самогона (не менее 40 °). Через 7–10 дней напиток готов к употреблению. Процедите, храните в холодильнике. Вкус получается насыщенным, с легкой терпкостью. Хорошо идет к мясу или сырам.

Советы по приготовлению наливки

Не используйте алюминиевую посуду — ягоды окисляются

Косточки придают напитку характерный аромат, но в больших количествах могут горчить

Настаивание в прохладном и темном месте — залог прозрачного и сбалансированного вкуса

Если хотите, чтобы наливка хранилась дольше, — добавьте немного лимонной кислоты или храните в холодильнике

Не забывайте, что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью!

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