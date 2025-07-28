Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
28 июля 2025 в 15:40

Как приготовить вишневую наливку дома: 5 лучших рецептов

Как приготовить вишневую наливку Как приготовить вишневую наливку Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ароматная, насыщенная, с легкой терпкостью — вишневая наливка давно считается классикой домашних настоек. Ее готовят как на водке, так и на самогоне, спирте или вообще без алкоголя. Рассказываем, как сделать вишневую наливку, которая будет радовать вкусом и летом, и зимой.

Классическая наливка на водке с косточками

Соберите 1 кг спелой вишни, не удаляя косточки. Переберите, промойте, обсушите и засыпьте в 3-литровую банку. Добавьте 400–500 г сахара и залейте 0,5 л качественной водки. Закройте крышкой, уберите в теплое и темное место на 3 недели. Встряхивайте банку каждые 2–3 дня. Через 21 день процедите, разлейте по бутылкам и охладите. Напиток получается ярким, с фруктовой терпкостью.

Наливка без алкоголя — только ягоды и время

Подходит для тех, кто не употребляет спиртное. Насыпьте 1,5 кг вишни без косточек в банку, пересыпая 700 г сахара. Закройте капроновой крышкой и оставьте в темном месте на 2 месяца. Сахар вытянет сок, получится сладкий насыщенный сироп с вишневым вкусом. Процедите и храните в холодильнике. Это не алкогольный напиток, а концентрат, который можно добавлять в чай, коктейли или десерты.

Старинный рецепт на спирту

Удалите косточки из 1,5 кг вишни, сложите ягоды в бутыль. Всыпьте 700 г сахара и залейте 1 л спирта (70%). Укупорьте и настаивайте 1,5 месяца в темном месте. Процедите, дайте отдохнуть еще 1–2 недели. Такой напиток получается крепче, но вкус — мягкий, почти ликерный. Можно подавать в маленьких рюмках к десертам.

Вишневая наливка с медом и пряностями

На 1 кг вишни без косточек добавьте 300 г меда, 3–4 гвоздики, палочку корицы, немного ванили. Залейте 0,5 л водки и настаивайте 2 недели. Процедите, дайте настояться еще 5–7 дней. Медовая наливка получается сладкой и ароматной, особенно хороша осенью и зимой.

Рецепт наливки с вишней Рецепт наливки с вишней Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Быстрая наливка на самогоне

1 кг вишни без косточек смешайте с 400 г сахара, залейте 0,7 л самогона (не менее 40 °). Через 7–10 дней напиток готов к употреблению. Процедите, храните в холодильнике. Вкус получается насыщенным, с легкой терпкостью. Хорошо идет к мясу или сырам.

Советы по приготовлению наливки

  • Не используйте алюминиевую посуду — ягоды окисляются

  • Косточки придают напитку характерный аромат, но в больших количествах могут горчить

  • Настаивание в прохладном и темном месте — залог прозрачного и сбалансированного вкуса

  • Если хотите, чтобы наливка хранилась дольше, — добавьте немного лимонной кислоты или храните в холодильнике

Не забывайте, что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью!

Читайте также: наливка из черной смородины — насыщенный вкус и минимум усилий.

вишня
напитки
алкоголь
рецепты
рецепт
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США оценили вероятность встречи Трампа и Си Цзиньпина
Трамп сделал неожиданное заявление о переговорах по Украине
В России с 1 октября поднимут зарплаты почти на 10%: кого коснется
В Совфеде призвали жестко ответить на хакерский взлом «Аэрофлота»
В Японии назвали популярный продукт, убивающий раковые клетки
Кондуктор-агрессор напал на женщину и избил
Игра Half-Life 2 получила важное обновление через 21 год после релиза
Делегация России посетит Вьетнам в рамках расширения сотрудничества
Раскрыто преимущество для ВС России после взятия Бельгийки
Как сделать домашний сыр? Доступные рецепты, список ингредиентов
«Убогие, варите борщ»: муж Кудрявцевой грубо ответил на критику в соцсетях
Неадекват напал на израильского туриста и лишил половины уха
Украине напомнили о торговле телами бойцов в начале 2000-х
На российском фондовом рынке произошел обвал на фоне слов Трампа об Украине
Пенсионерка отдала 3,5 млн мошенникам и умерла от горя: дочь раскрыла схему
«Пол-Москвы»: Федяев о проблеме утилизации батарей для электротранспорта
Трамп после нового ультиматума признался, что с любовью относится к России
Глава OpenAI предрек волну мошенничества с использованием ИИ
Кабачки в банках за 10 минут — быстро, вкусно, хрустяще
Военкор Коц заявил, что Украина торгует останками своих героев
Дальше
Самое популярное
Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой
Общество

Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой

Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля
Регионы

Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 27 июля 2025 года
Общество

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 27 июля 2025 года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.