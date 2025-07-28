Брауни с вишней — едим и худеем! Всего 170 калорий на 100 граммов! Это полезный десерт без чувства вины! Этот нежный шоколадный десерт с кисло-сладкими нотками вишни порадует тех, кто следит за фигурой. Можно позволить себе кусочек даже на строгой диете.
Ингредиенты на форму 15×15 см
- Яйцо куриное — 1 шт.
- Вишня свежая/замороженная — 100 г (без косточек)
- Разрыхлитель — 1 ч. л.
- Мука рисовая — 60 г
- Какао-порошок — 2 ст. л. (10 г)
- Подсластитель — по вкусу (эквивалент 3 ч. л. сахара)
- Пюре яблочное — 130 г
Для глазури (по желанию)
- Какао/кэроб — 20 г
- Вода кипящая — 40 мл
- Подсластитель — 2 г
Приготовление
- Разогрейте духовку до 180 °C. Форму застелите пергаментом. В миске смешайте яйцо, яблочное пюре и подсластитель. Добавьте просеянные сухие ингредиенты: муку, какао и разрыхлитель.
- На дно формы выложите вишни, равномерно распределите. Аккуратно залейте тестом, чтобы ягоды остались внизу. Выпекайте 30–35 минут, до сухой зубочистки. Дайте полностью остыть в форме.
Для глазури просто смешайте все ингредиенты до однородности и полейте остывшим брауни.
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