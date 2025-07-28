Брауни с вишней — едим и худеем! Всего 170 калорий на 100 граммов

Брауни с вишней — едим и худеем! Всего 170 калорий на 100 граммов

Брауни с вишней — едим и худеем! Всего 170 калорий на 100 граммов! Это полезный десерт без чувства вины! Этот нежный шоколадный десерт с кисло-сладкими нотками вишни порадует тех, кто следит за фигурой. Можно позволить себе кусочек даже на строгой диете.

Ингредиенты на форму 15×15 см

Яйцо куриное — 1 шт.

Вишня свежая/замороженная — 100 г (без косточек)

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Мука рисовая — 60 г

Какао-порошок — 2 ст. л. (10 г)

Подсластитель — по вкусу (эквивалент 3 ч. л. сахара)

Пюре яблочное — 130 г

Для глазури (по желанию)

Какао/кэроб — 20 г

Вода кипящая — 40 мл

Подсластитель — 2 г

Приготовление

Разогрейте духовку до 180 °C. Форму застелите пергаментом. В миске смешайте яйцо, яблочное пюре и подсластитель. Добавьте просеянные сухие ингредиенты: муку, какао и разрыхлитель. На дно формы выложите вишни, равномерно распределите. Аккуратно залейте тестом, чтобы ягоды остались внизу. Выпекайте 30–35 минут, до сухой зубочистки. Дайте полностью остыть в форме.

Для глазури просто смешайте все ингредиенты до однородности и полейте остывшим брауни.

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