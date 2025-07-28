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28 июля 2025 в 10:30

Брауни с вишней — едим и худеем! Всего 170 калорий на 100 граммов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Брауни с вишней — едим и худеем! Всего 170 калорий на 100 граммов! Это полезный десерт без чувства вины! Этот нежный шоколадный десерт с кисло-сладкими нотками вишни порадует тех, кто следит за фигурой. Можно позволить себе кусочек даже на строгой диете.

Ингредиенты на форму 15×15 см

  • Яйцо куриное — 1 шт.
  • Вишня свежая/замороженная — 100 г (без косточек)
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Мука рисовая — 60 г
  • Какао-порошок — 2 ст. л. (10 г)
  • Подсластитель — по вкусу (эквивалент 3 ч. л. сахара)
  • Пюре яблочное — 130 г

Для глазури (по желанию)

  • Какао/кэроб — 20 г
  • Вода кипящая — 40 мл
  • Подсластитель — 2 г

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 180 °C. Форму застелите пергаментом. В миске смешайте яйцо, яблочное пюре и подсластитель. Добавьте просеянные сухие ингредиенты: муку, какао и разрыхлитель.
  2. На дно формы выложите вишни, равномерно распределите. Аккуратно залейте тестом, чтобы ягоды остались внизу. Выпекайте 30–35 минут, до сухой зубочистки. Дайте полностью остыть в форме.

Для глазури просто смешайте все ингредиенты до однородности и полейте остывшим брауни.

Ранее мы делились рецептами десертов для красивой кожи и похудения! Две простейшие вкусняшки с желатином.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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