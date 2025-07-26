Медовый манный пирог «Минутка»! Карамельный аромат мёда и корицы! Подавайте тёплым с чаем — пирог получается воздушным! Невероятно простой, но безумно вкусный пирог с медовыми нотками и нежной текстурой. Готовится из минимального набора продуктов!

Ингредиенты

Манная крупа — 200 г

Мука — 200 г

Сахар — 200 г

Кефир — 250 мл

Яйца — 3 шт.

Мёд — 1 ст. л.

Сода — 1/2 ч. л.

Корица — 1 ч. л.

Соль — щепотка

Приготовление

Смешайте кефир с манкой и оставьте на 1 час — крупа должна набухнуть. Взбейте яйца с сахаром, солью и корицей до пышности. Соедините обе смеси, добавьте просеянную муку, жидкий мёд и соду. Аккуратно перемешайте миксером. Тесто перелейте в смазанную маслом форму, дайте постоять 10 минут. Выпекайте 30 минут при 190 °C. Готовность проверяйте зубочисткой.

Ранее мы готовили пирог «Абрикотка» на творожном тесте! Смешал за 5 минут и — в духовку.