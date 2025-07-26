Медовый манный пирог «Минутка»! Карамельный аромат мёда и корицы! Подавайте тёплым с чаем — пирог получается воздушным! Невероятно простой, но безумно вкусный пирог с медовыми нотками и нежной текстурой. Готовится из минимального набора продуктов!
Ингредиенты
- Манная крупа — 200 г
- Мука — 200 г
- Сахар — 200 г
- Кефир — 250 мл
- Яйца — 3 шт.
- Мёд — 1 ст. л.
- Сода — 1/2 ч. л.
- Корица — 1 ч. л.
- Соль — щепотка
Приготовление
- Смешайте кефир с манкой и оставьте на 1 час — крупа должна набухнуть. Взбейте яйца с сахаром, солью и корицей до пышности. Соедините обе смеси, добавьте просеянную муку, жидкий мёд и соду. Аккуратно перемешайте миксером.
- Тесто перелейте в смазанную маслом форму, дайте постоять 10 минут. Выпекайте 30 минут при 190 °C. Готовность проверяйте зубочисткой.
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