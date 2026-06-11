Первый раз попробовал сурицу в деревне — медовый, освежающий, бодрящий напиток по дедовскому рецепту

Первый раз попробовал сурицу в деревне — медовый, освежающий, бодрящий напиток по дедовскому рецепту

Крапива, мед, изюм и немного терпения. Этот древний славянский напиток взбодрит лучше любого энергетика.

Ингредиенты

Мед — 1 кг, вода — 5 л, крапива — 1 пучок, хмель — 5 шт., изюм — 30 г.

Как готовлю

Сначала грею воду до 50–60 °C, растворяю в ней мед. Важно: не кипячу, чтобы сохранить всю пользу. Остужаю медовую воду до комнатной. Тем временем крапиву ошпариваю кипятком, мелко рублю и заливаю 300–400 мл кипятка — настаиваю 20 минут под крышкой. Процеживаю, смешиваю настой с медовой водой.

Важно не мыть изюм: он нужен немытым, чтобы запустить брожение. Кидаю туда же шишки хмеля, переливаю в банку, накрываю тканью и оставляю в темноте на 4–5 дней. Когда пузырьки почти пропадут, процеживаю через марлю, разливаю по бутылкам и отправляю в холодильник на пару дней. Подаю ледяным — бодрит знатно.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить этот напиток. Никогда не думал, что буду варить крапиву. Результат меня просто сразил: сурица получилась янтарного цвета, с приятной кислинкой и медовой сладостью.