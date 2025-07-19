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19 июля 2025 в 18:25

Домашняя наливка из черной смородины: ароматный напиток с насыщенным вкусом

Рецепт домашней наливки Рецепт домашней наливки Фото: Shutterstock/FOTODOM

Яркая, терпкая, насыщенная — домашняя наливка из черной смородины легко готовится и долго хранится. Такой напиток радует вкусом и ароматом даже в зимнюю стужу. Главное — использовать спелые, сладкие ягоды и не спешить: чем дольше настаивается, тем лучше результат.

Промойте 1 кг черной смородины, переберите, обсушите. Пересыпьте в большую стеклянную емкость, слегка растолките ягоды толкушкой. Добавьте 500 г сахарного песка, перемешайте и оставьте под крышкой на 2–3 дня в теплом месте, чтобы смородина дала сок. Затем влейте 1 л водки или разбавленного спирта (40%) и как следует перемешайте. Плотно закройте, уберите в темное место на 3–4 недели. Время от времени взбалтывайте.

Готовую наливку процедите через марлю, ягоды можно отжать. Перелейте в красивые бутылки и дайте постоять еще пару дней в холодильнике. Напиток готов к употреблению!

  • Совет: если хотите более насыщенный вкус, добавьте при настаивании щепотку ванили, корицу или несколько вишневых листьев.

Помните, что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.

Ранее рассказывали, как приготовить домашнее малиновое вино — еще один приятный и ароматный напиток.

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Анастасия Фомина
А. Фомина
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