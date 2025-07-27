Готовлю вино из абрикосов! Янтарное, сладкое и ароматное

В этом рецепте — ничего лишнего, только натуральные абрикосы, сахар, вода. Получится вкусный и ароматный напиток.

Возьмите 3 кг спелых абрикосов, удалите косточки и слегка разомните мякоть. Переложите фруктовую массу в эмалированную или стеклянную емкость. Влейте 2 литра воды, добавьте 300 г сахара и хорошо перемешайте. Накройте марлей и оставьте в теплом месте на 2–3 дня, чтобы смесь начала бродить.

Каждые 10–12 часов перемешивайте массу, погружая всплывающую мякоть. Когда появится пена и характерный винный запах, процедите через марлю в чистую бутыль, добавьте еще 300–400 г сахара, установите гидрозатвор или медицинскую перчатку с проколом.

Оставьте бродить в темном месте при комнатной температуре на 25–40 дней. Когда брожение завершится (перчатка опадет или гидрозатвор перестанет пузыриться), аккуратно слейте молодое вино с осадка в другую бутыль. По желанию добавьте сахар (100–150 г), чтобы получить полусладкий вариант.

Выдерживайте вино еще 30–60 дней в прохладном месте. Затем разлейте по бутылкам, укупорьте и дайте отдохнуть еще 2–3 месяца. Цвет — золотистый, вкус — яркий, аромат — абрикосовый, насыщенный.

Совет: если хотите получить более крепкий напиток, можно добавить немного изюма (100 г) или винные дрожжи в самом начале брожения.

Не забывайте, что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью!

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