Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
27 июля 2025 в 18:15

Готовлю вино из абрикосов! Янтарное, сладкое и ароматное

Рецепт вина из абрикосов Рецепт вина из абрикосов Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В этом рецепте — ничего лишнего, только натуральные абрикосы, сахар, вода. Получится вкусный и ароматный напиток.

Возьмите 3 кг спелых абрикосов, удалите косточки и слегка разомните мякоть. Переложите фруктовую массу в эмалированную или стеклянную емкость. Влейте 2 литра воды, добавьте 300 г сахара и хорошо перемешайте. Накройте марлей и оставьте в теплом месте на 2–3 дня, чтобы смесь начала бродить.

Каждые 10–12 часов перемешивайте массу, погружая всплывающую мякоть. Когда появится пена и характерный винный запах, процедите через марлю в чистую бутыль, добавьте еще 300–400 г сахара, установите гидрозатвор или медицинскую перчатку с проколом.

Оставьте бродить в темном месте при комнатной температуре на 25–40 дней. Когда брожение завершится (перчатка опадет или гидрозатвор перестанет пузыриться), аккуратно слейте молодое вино с осадка в другую бутыль. По желанию добавьте сахар (100–150 г), чтобы получить полусладкий вариант.

Выдерживайте вино еще 30–60 дней в прохладном месте. Затем разлейте по бутылкам, укупорьте и дайте отдохнуть еще 2–3 месяца. Цвет — золотистый, вкус — яркий, аромат — абрикосовый, насыщенный.

  • Совет: если хотите получить более крепкий напиток, можно добавить немного изюма (100 г) или винные дрожжи в самом начале брожения.

Не забывайте, что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью!

Читайте также: наливка из абрикосов — домашний рецепт без водки.

абрикосы
вино
напитки
алкоголь
рецепты
рецепт
кулинария
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Источник: WhatsApp и VPN заблокируют 1 августа. Правда ли это, инсайды
Дубль Кругового за минуту вывел ЦСКА к первой победе в новом сезоне РПЛ
Первый прямой самолет из Москвы в Пхеньян готовится к взлету
Готовлю крыжовниковое желе: всего 3 ингредиента для шедевра в банке
Путин повысил в звании командира фрегата «Адмирал Григорович»
«Уже проходили»: в ГД ответили на призывы Зеленского к встрече с Путиным
Подросток залил экс-возлюбленную перцовкой из-за интимного фото
Названы продукты, содержащие вещество для снижения агрессии
Киев ввел новые санкции против России и ее союзников
Поисково-спасательные работы после взрыва газа в Саратове завершились
Названо число пострадавших в ДТП с автобусом в Башкирии
Анестезиолог назвал популярные продукты, которые вызывают изжогу
Избивающие лошадь в центре российского города попали на видео
Цыганова раскрыла свою роль в деле о госизмене против Дудя
Настоятеля монастыря Шаолинь заподозрили в нарушении закона и заповедей
Практически половина жителей Сербии проголосовали против вступления в ЕС
Британский премьер испортил депутатам отпуск ради Палестины
Абрикосы как конфеты — весь вкус сохраняется
Российский лагерь приостановил смену из-за заболевших детей
Провал в обороне, отсутствие пехоты: наступление ВС РФ на Днепр 27 июля
Дальше
Самое популярное
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 июля: где сбои в России
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 июля: где сбои в России

Месть за Сочи, взрыв в Саратове, «сказочке» мигрантов конец: что дальше
Россия

Месть за Сочи, взрыв в Саратове, «сказочке» мигрантов конец: что дальше

Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля
Регионы

Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.