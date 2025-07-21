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21 июля 2025 в 14:45

Ароматная абрикосовая наливка: готовим дома без лишней химии

Абрикосовая наливка: простой рецепт Абрикосовая наливка: простой рецепт Фото: primeminister.am

Наливка из абрикосов — один из самых солнечных домашних напитков. Он получается янтарным, с приятным ароматом, сладким, но не приторным. Приготовить наливку просто. Главное — выбрать спелые, но не переспевшие плоды.

Для приготовления понадобится 1 кг спелых абрикосов. Фрукты тщательно промойте, обсушите и разрежьте пополам, удалив косточки. Если хотите напиток с легкой горчинкой, добавьте 5-6 дробленых абрикосовых косточек. Выложите все в чистую стеклянную банку объемом 3 литра.

Засыпьте абрикосы 500 г сахара и залейте 1 л водки или крепкого алкоголя (40°). Банку плотно закройте и хорошо встряхните. Поставьте в темное теплое место на 3–4 недели. Раз в 2–3 дня банку встряхивайте — это поможет сахару лучше раствориться и вкусам раскрыться.

Когда настойка будет готова, процедите через марлю, мякоть хорошо отожмите. Получившуюся наливку разлейте по бутылкам, дайте настояться еще пару дней в холодильнике — и можно подавать. Хранится напиток до полугода, если убрать в прохладу.

  • Совет: если хотите более выраженный аромат, добавьте в банку немного ванили или пару цветков гвоздики, но не переборщите, потому что абрикос сам по себе очень ароматный.

Не злоупотребляйте алкоголем! Но на всякий случай посмотрите рецепт абрикосовой настойки по-царски у нас на сайте.

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Анастасия Фомина
А. Фомина
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