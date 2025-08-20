Как навсегда перестать плакать, режа лук: секрет в морозилке

Знакомая ситуация: начинаешь резать лук, и глаза сразу наполняются слезами. Но оказывается, простой трюк с кратковременной заморозкой помогает полностью избежать этого эффекта.

Если положить неочищенную луковицу в морозильную камеру на 10–15 минут, холод замедлит работу ферментов, которые вызывают раздражение глаз. Эти ферменты при повреждении клеток лука выделяют летучие соединения, раздражающие слизистую. Морозилка временно «усыпляет» их активность.

После заморозки лук легко чистится и режется обычным способом, при этом резкий запах заметно слабее, а слезоточивость не появляется. Этот способ безопасен, не требует специальных приборов и подходит для всех видов лука — красного, белого и шалота.

Важно помнить, что замороженный лук не подойдет для свежих салатов — после разморозки его структура становится мягче, но он отлично подойдет для приготовления блюд. Не храните лук в морозилке дольше 30 минут, чтобы не ухудшить вкус и текстуру.

Также рекомендуют использовать острый нож — он повреждает меньше клеток и снижает выделение раздражающих веществ. Еще один вариант — нарезать лук под включенной вытяжкой, чтобы пары не попадали в глаза.

Этот простой трюк с морозилкой сделает нарезку лука комфортной даже для самых чувствительных глаз.

