Как навсегда избавиться от запаха в контейнерах: простой лайфхак для кухни

Как навсегда избавиться от запаха в контейнерах: простой лайфхак для кухни

Стойкий запах от прошлых обедов в пластиковых контейнерах — частая проблема на кухне. Он может проникать в свежую еду и портить её вкус.

Вернуть контейнерам свежесть поможет простой и проверенный способ. Для него понадобятся обычные кухонные средства и немного времени.

Сначала тщательно промойте контейнеры теплой водой с моющим средством. Это удалит остатки пищи и поверхностные загрязнения. После мытья контейнеры хорошо просушите бумажным полотенцем или оставьте стекать, чтобы внутри не осталось капель воды. Далее возьмите пищевую соду и насыпьте её слоем примерно полсантиметра на дно каждого контейнера, требующего очистки. Плотно закройте контейнеры крышками, обеспечив герметичность. Это позволит соде эффективно впитывать запахи внутри. Оставьте обработанные контейнеры при комнатной температуре на ночь — минимум 8–10 часов. За это время сода станет натуральным абсорбентом и впитает въевшиеся запахи. Утром откройте крышки и аккуратно высыпьте соду в мусор или раковину. Остатки протрите сухой салфеткой. Промойте контейнеры под проточной водой, чтобы удалить мельчайшие частицы соды, и вытрите насухо.

Как правило, неприятные запахи исчезают сразу после такой процедуры. Контейнеры становятся нейтральными на запах и готовы к использованию.

Этот простой ночной ритуал вернёт пластиковым контейнерам свежесть и позволит хранить в них пищу без посторонних ароматов.

Повседневная одежда, скатерти, постельное белье — все это рано или поздно «обзаводится» пятнами. Некоторые загрязнения удаляются легко, а вот другие превращаются в настоящую проблему.