Как навсегда избавиться от запаха в контейнерах: простой лайфхак для кухни

Стойкий запах от прошлых обедов в пластиковых контейнерах — частая проблема на кухне. Он может проникать в свежую еду и портить её вкус.
Вернуть контейнерам свежесть поможет простой и проверенный способ. Для него понадобятся обычные кухонные средства и немного времени.
- Сначала тщательно промойте контейнеры теплой водой с моющим средством. Это удалит остатки пищи и поверхностные загрязнения.
- После мытья контейнеры хорошо просушите бумажным полотенцем или оставьте стекать, чтобы внутри не осталось капель воды.
- Далее возьмите пищевую соду и насыпьте её слоем примерно полсантиметра на дно каждого контейнера, требующего очистки.
- Плотно закройте контейнеры крышками, обеспечив герметичность. Это позволит соде эффективно впитывать запахи внутри.
- Оставьте обработанные контейнеры при комнатной температуре на ночь — минимум 8–10 часов.
- За это время сода станет натуральным абсорбентом и впитает въевшиеся запахи.
- Утром откройте крышки и аккуратно высыпьте соду в мусор или раковину. Остатки протрите сухой салфеткой.
- Промойте контейнеры под проточной водой, чтобы удалить мельчайшие частицы соды, и вытрите насухо.
Как правило, неприятные запахи исчезают сразу после такой процедуры. Контейнеры становятся нейтральными на запах и готовы к использованию.
Этот простой ночной ритуал вернёт пластиковым контейнерам свежесть и позволит хранить в них пищу без посторонних ароматов.
