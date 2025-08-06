Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 августа 2025 в 19:27

Как навсегда избавиться от запаха в контейнерах: простой лайфхак для кухни

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Стойкий запах от прошлых обедов в пластиковых контейнерах — частая проблема на кухне. Он может проникать в свежую еду и портить её вкус.

Вернуть контейнерам свежесть поможет простой и проверенный способ. Для него понадобятся обычные кухонные средства и немного времени.

  1. Сначала тщательно промойте контейнеры теплой водой с моющим средством. Это удалит остатки пищи и поверхностные загрязнения.
  2. После мытья контейнеры хорошо просушите бумажным полотенцем или оставьте стекать, чтобы внутри не осталось капель воды.
  3. Далее возьмите пищевую соду и насыпьте её слоем примерно полсантиметра на дно каждого контейнера, требующего очистки.
  4. Плотно закройте контейнеры крышками, обеспечив герметичность. Это позволит соде эффективно впитывать запахи внутри.
  5. Оставьте обработанные контейнеры при комнатной температуре на ночь — минимум 8–10 часов.
  6. За это время сода станет натуральным абсорбентом и впитает въевшиеся запахи.
  7. Утром откройте крышки и аккуратно высыпьте соду в мусор или раковину. Остатки протрите сухой салфеткой.
  8. Промойте контейнеры под проточной водой, чтобы удалить мельчайшие частицы соды, и вытрите насухо.

Как правило, неприятные запахи исчезают сразу после такой процедуры. Контейнеры становятся нейтральными на запах и готовы к использованию.

Этот простой ночной ритуал вернёт пластиковым контейнерам свежесть и позволит хранить в них пищу без посторонних ароматов.

Повседневная одежда, скатерти, постельное белье — все это рано или поздно «обзаводится» пятнами. Некоторые загрязнения удаляются легко, а вот другие превращаются в настоящую проблему.

советы
уборка
лайфхаки
посуда
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Действительно опасен»: врач предостерегла от сна в одной позе
Вакцина по ОМС? Гинцбург — о революционном лекарстве от рака
Полицейский-вуайерист попался свои коллегам в Японии
Правительство Италии решило улучшить себе жизнь за деньги НАТО
HR-эксперт раскрыла секрет огромных тестовых заданий при трудоустройстве
СБУ намеревается сорвать размещение российских ракет в Белоруссии
Моральный дух младших офицеров украинской армии стремительно падает
Продюсер назвала российских артистов, заменивших звезд Запада
Роскомнадзор отказался раскрыть тайны «Жужжалки»
Соцфонд раскрыл, сколько россиян получают пенсию
Юрист рассказал, можно ли привезти из заграничной поездки пушистого друга
SHOT: жители Новороссийска проснулись от громких взрывов
«Это огромнейшая аномалия»: Вильфанд подвел температурные итоги июля по РФ
Россиянам объяснили, как избежать блокировки банковских переводов
Новые правила платного высшего образования вступают в силу 1 сентября
«Не подлежит разглашению»: британский адвокат расскажет миру о пришельцах
Мамиашвили раскрыл подробности свадьбы дочери с хоккеистом «Трактора»
Стало известно, как аннулировать взятый мошенниками кредит
Экс-замглавы Росгвардии останется в СИЗО
Трамп рассказал, почему не торопится применять к России санкции
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.