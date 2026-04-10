Как можно есть обычную пиццу после такого? Готовлю слоеный пицца-торт — это настоящий хит

Это не просто пицца, а настоящее архитектурное сооружение на тарелке. Многослойный торт, где каждый «корж» — это основа для классической начинки, создает невероятную палитру вкусов и текстур.

Что понадобится

Для теста: 700 г муки, 420 мл тёплой воды, 2 ст. л. оливкового масла, 2 ч. л. соли, 1 ч. л. сахара, 7 г сухих дрожжей.

Для соуса: 800 г помидоров в собственном соку, 1 луковица, 3 зубчика чеснока, 2 ст. л. томатной пасты, 2 ст. л. оливкового масла, 100 мл красного вина, 1 ч. л. орегано, 1 ч. л. сахара, соль.

Для начинки: 600 г моцареллы, 200 г пепперони или салями, 100 г оливок, масло для смазывания формы.

Как я готовлю

Замешиваю тесто из муки, воды, масла, соли, сахара и дрожжей. Даю подойти 1–1,5 часа.

Для соуса обжариваю лук и чеснок, добавляю томатную пасту, вино, помидоры, орегано, сахар и соль. Тушу 20–25 минут.

Моцареллу тру, пепперони режу кружками, оливки — колечками.

Тесто делю на 6 частей. 4 раскатываю в тонкие круги, подпекаю по 3–4 минуты при 200 °C. Из 2 частей раскатываю полосы для бортов, выкладываю по стенкам формы.

Собираю торт: корж, соус, сыр, пепперони, оливки. Повторяю 4 раза. Заворачиваю края бортов наверх, смазываю соусом, посыпаю сыром, выкладываю пепперони.

Выпекаю 20–25 минут при 200 °C. Даю отдохнуть 10 минут, снимаю форму.

