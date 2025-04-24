Как быстро уснуть: советы для тех, кто крутится в постели до полуночи

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Что делать, если не получается уснуть

Вы легли в постель, выключили свет, отложили телефон, но сон не приходит. Знакомо? Современный ритм жизни, стресс, гаджеты и нерегулярный режим легко нарушают естественные механизмы сна. Рассказываем, как помочь организму заснуть быстро и крепко — и сделать это привычкой.

Установите четкий режим сна

Один из самых эффективных способов — ложиться и вставать в одно и то же время, даже в выходные. Так тело начнет автоматически подготавливаться ко сну в нужный час, и засыпание станет быстрее. Биологические часы — штука упрямая, но тренируемая.

Уменьшите свет за час до сна

Яркое освещение (особенно синие волны от экранов) мешает выработке мелатонина — гормона сна. За 60 минут до сна:

выключите лишний свет;

перейдите на теплое освещение;

уберите телефон и компьютер подальше.

Чтобы быстро уснуть, можно использовать ночной режим на устройствах — он приглушает синий спектр.

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Откажитесь от кофеина и алкоголя вечером

Кофе, чай, энергетики и даже шоколад — все это возбуждает нервную систему. Алкоголь может вызвать сонливость, но он ухудшает качество сна, провоцируя частые пробуждения. Лучше выпить теплого молока, ромашкового чая или просто воды.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Как быстро уснуть

Сделайте расслабляющий ритуал

Как быстро уснуть? Наш мозг любит рутину. Создайте собственный вечерний ритуал — повторяющиеся действия, которые будут ассоциироваться со сном:

теплый душ или ванна;

чтение спокойной книги;

растяжка или дыхательная практика;

медитация или звуки природы в наушниках.

Следите за температурой в комнате

Идеальная температура для сна — около 18–20 градусов. Жарко? Откройте окно или включите вентилятор. Холодно? Возьмите легкое одеяло, не перегреваясь. Организм засыпает быстрее, если тело немного охлаждается.

Остановите поток мыслей

Если в голове — ураган из дел, планов и тревог, чтобы быстро уснуть, попробовать можно:

записать все на бумагу перед сном (психологическая «разгрузка»);

дыхание по схеме 4–7–8: вдох на 4 счета, задержка — на 7, выдох — на 8;

мысленный счет или медленная визуализация (например, прогулка по лесу).

Уберите телефон с кровати

Скроллинг видео или чтение новостей не лучший способ погрузиться в сон. Экран возбуждает мозг, вызывает тревожность, и ваш организм не получает сигнала: «Пора спать». Лучшее решение — оставить телефон за пределами спальни и использовать обычный будильник.

Используйте кровать только для сна

Если вы долго не можете уснуть, то вот совет для здорового сна: не лежите часами в постели. Встаньте, сделайте что-то спокойное (почитайте, послушайте музыку), а затем вернитесь. Так ваш мозг перестанет ассоциировать кровать с бессонницей.

И главное — не нервничайте

Парадоксально, но желание быстро уснуть любой ценой мешает сну. Чем больше мы волнуемся, тем активнее становится мозг. Постарайтесь принять ситуацию спокойно — иногда именно это помогает заснуть быстрее всего.

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