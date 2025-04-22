Когда нужно накормить гостей или себя после тяжелого дня, а времени и денег в обрез, этот рецепт станет настоящей палочкой-выручалочкой. Просто, бюджетно и удивительно вкусно!
Ингредиенты (на 2 порции)
- 2 вареные картофелины (можно заменить банкой консервированной фасоли);
- 1 свежий огурец;
- 1 банка сайры/кильки в масле (240 г);
- 1 небольшая луковица;
- 2 ст. л. майонеза (или йогурта);
- соль, перец по вкусу.
Пищевая ценность на порцию
- Калории: 320 ккал
- Белки: 18 г
- Жиры: 22 г
- Углеводы: 15 г
Пошаговый рецепт
- Картофель отварить в мундире (можно использовать вчерашний). Огурец и лук нарезать тонкими полукольцами. Рыбу размять вилкой.
- В глубокой миске смешать нарезанный кубиками картофель, огурцы и луковые полукольца, консервированную рыбу с частью масла из банки.
- Добавить майонез, аккуратно перемешать. Попробовать и при необходимости досолить.
- Выложить горкой в тарелку, украсить веточкой укропа или перышком зеленого лука.
Пять лайфхаков для идеального салата
- Если нет картошки, то замените ее на макароны-рожки или рис.
- Можно сделать вегетарианский вариант — вместо рыбы добавьте 2 вареных яйца.
- Для пикантности добавьте каплю горчицы или щепотку хмели-сунели.
- Для более диетической версии сделайте заправку из йогурта и лимонного сока.
- Для сытности добавьте горсть обжаренных семечек подсолнуха.
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