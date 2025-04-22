Когда нужно накормить гостей или себя после тяжелого дня, а времени и денег в обрез, этот рецепт станет настоящей палочкой-выручалочкой. Просто, бюджетно и удивительно вкусно!

Ингредиенты (на 2 порции)

  • 2 вареные картофелины (можно заменить банкой консервированной фасоли);
  • 1 свежий огурец;
  • 1 банка сайры/кильки в масле (240 г);
  • 1 небольшая луковица;
  • 2 ст. л. майонеза (или йогурта);
  • соль, перец по вкусу.

Пищевая ценность на порцию

  • Калории: 320 ккал
  • Белки: 18 г
  • Жиры: 22 г
  • Углеводы: 15 г

Самый простой и дешевый салат на скорую руку — читать на NEWS.RUФото: Shutterstock/FOTODOMСамый простой и дешевый салат на скорую руку — читать на NEWS.RU

Пошаговый рецепт

  • Картофель отварить в мундире (можно использовать вчерашний). Огурец и лук нарезать тонкими полукольцами. Рыбу размять вилкой.
  • В глубокой миске смешать нарезанный кубиками картофель, огурцы и луковые полукольца, консервированную рыбу с частью масла из банки.
  • Добавить майонез, аккуратно перемешать. Попробовать и при необходимости досолить.
  • Выложить горкой в тарелку, украсить веточкой укропа или перышком зеленого лука.

Пять лайфхаков для идеального салата

  • Если нет картошки, то замените ее на макароны-рожки или рис.
  • Можно сделать вегетарианский вариант — вместо рыбы добавьте 2 вареных яйца.
  • Для пикантности добавьте каплю горчицы или щепотку хмели-сунели.
  • Для более диетической версии сделайте заправку из йогурта и лимонного сока.
  • Для сытности добавьте горсть обжаренных семечек подсолнуха.

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