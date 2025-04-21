Артишок: все о продукте, что это такое, как есть, готовить и чем полезен

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Артишок: инструкция по применению

Артишок — необычный овощ с изысканным орехово-травяным вкусом, который особенно популярен в средиземноморской кухне. Его добавляют в салаты, пасту, ризотто, а также запекают, варят и жарят. Рассказываем, чем полезен такой продукт, как его готовить и куда добавлять.

Полезные свойства артишока

Этот овощ не только вкусный, но и приносит организму немало пользы:

улучшает пищеварение — богат клетчаткой, способствует работе кишечника;

снижает уровень холестерина — содержит антиоксиданты и натуральные статины;

полезен для печени — помогает выводить токсины и поддерживает здоровье органов ЖКТ;

богат витаминами — содержит витамины С, К, а также железо, магний и калий.

Фото: Paul Williams/Funkystock/imageBROKER/Global Look Press Рецепты с артишоком

Свежий или консервированный артишок?

При выборе между свежими и консервированными артишоками следует учитывать несколько факторов, включая вкус, текстуру, удобство использования и доступность.

Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале ПОДПИСАТЬСЯ

Свежие артишоки имеют более яркий, ореховый вкус и нежную текстуру. Они идеальны для тех, кто ценит натуральный вкус и готов потратить время на их очистку и приготовление. Помните, что такие продукты бывает тяжело найти в российских магазинах. Продаются они в основном в сезон (весна и осень), и их цена может быть выше, чем у консервированных.

Консервированные артишоки найти куда проще. Они встречаются почти в каждом магазине и стоят дешевле. Они тоже отличаются: бывают в масле или собственном соку.

Артишоки в масле имеют более насыщенный вкус и нежную текстуру, так как масло добавляет им дополнительные вкусовые нотки и делает их более сочными.

Артишоки в собственном соку сохраняют более натуральный вкус и текстуру, так как не содержат дополнительных жиров. Они могут быть чуть более плотными, чем артишоки в масле.

Оба продукта не требуют обработки, их тут же можно добавлять в любые блюда. При покупке консервированных продуктов всегда выбирайте проверенных производителей.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Куда добавить артишок

Как выбрать свежий артишок

При покупке стоит обращать внимание на внешний вид деликатеса:

листья должны быть плотно сомкнуты: если они раскрываются, значит, артишок уже перезрел;

цвет насыщенно-зеленый или с фиолетовым оттенком (в зависимости от сорта);

структура упругая и тяжелая на ощупь, без сухих краев и пятен: если сжать в руке, он должен слегка хрустеть — это признак свежести.

Молодые артишоки более нежные и подходят для употребления в сыром виде, а крупные — лучше тушить или запекать.

Свежие артишоки нужно предварительно обработать: срезать кончик, подрезать стебель, убрать внешние грубые листья, разрезать пополам и убрать ворсистую серединку, слегка сбрызнуть соком лимона.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Артишок, что это такое: как приготовить

Куда добавлять артишок

Свежие артишоки можно подавать как самостоятельное блюдо: попробуйте сварить, приготовить на пару, пожарить или запечь овощ.

Варка: опустите в кипящую подсоленную воду на полчаса, подавайте с соусом.

На пару: займет около 25 минут, но сохранит максимум полезных веществ.

Запекание: разрежьте на половинки, смажьте оливковым маслом и специями, запекайте при 180 °C около 35 минут.

Жарка: молодые артишоки можно нарезать дольками и обжарить в масле до золотистой корочки.

Готовые артишоки едят руками: лепестки обмакивают в соус и соскребают мякоть зубами. Самая вкусная часть — это сердцевина, которая подходит для добавления в различные блюда.

А еще артишоки — и приготовленные самостоятельно, и консервированные — можно добавлять в рагу (продукт прекрасно сочетается с картофелем), салаты, запеканки, пасты, пиццы и брускетты.

Читайте также:

Как приготовить бурый рис на гарнир: советы, секреты, простая инструкция

Семена чиа: что это такое, чем полезно и как готовить?

Как правильно пить водку: от идеальной температуры до лучших закусок

Как выбрать недорогое вкусное вино: советы сомелье, лайфхаки и секреты

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло