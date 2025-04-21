Хрусткие роллы-шарики: новый взгляд на популярное блюдо! 30 минут, и готово

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хрустящие роллы-шарики

Любите суши, но не хотите возиться с классическими роллами? Попробуйте эти ленивые жареные роллы-шарики — они готовятся быстро, а получаются невероятно вкусными и хрустящими!

Ингредиенты:

Рис круглозерный — 0,5 стакана

Вода — 1 стакан

Рисовый уксус — 10 г

Сахар — 0,5 ст. л.

Соль — щепотка

Крабовые палочки — 200 г

Авокадо — 1 шт.

Творожный сыр — 2 ст. л.

Икорная паста — 2 ст. л.

Нори — 1 лист (по желанию)

Для кляра: вода — 200 г, мука — 100 г

Чипсы со вкусом краба — для панировки

Масло растительное — для жарки

Приготовление:

Отварите рис по инструкции, заправьте уксусом с сахаром и солью. Нарежьте крабовые палочки и авокадо мелкими кубиками, смешайте с творожным сыром и икорной пастой. Сформируйте из риса и начинки шарики размером с грецкий орех. Обмакните каждый шарик в кляр (мука + вода), затем обваляйте в измельченных чипсах. Обжарьте в разогретом масле до золотистой корочки (2–3 минуты).

Подавайте роллы-шарики горячими с соевым соусом и васаби. Для пикантности можно добавить в начинку немного острого перца.

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