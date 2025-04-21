Любите суши, но не хотите возиться с классическими роллами? Попробуйте эти ленивые жареные роллы-шарики — они готовятся быстро, а получаются невероятно вкусными и хрустящими!

Ингредиенты:

  • Рис круглозерный — 0,5 стакана

  • Вода — 1 стакан

  • Рисовый уксус — 10 г

  • Сахар — 0,5 ст. л.

  • Соль — щепотка

  • Крабовые палочки — 200 г

  • Авокадо — 1 шт.

  • Творожный сыр — 2 ст. л.

  • Икорная паста — 2 ст. л.

  • Нори — 1 лист (по желанию)

  • Для кляра: вода — 200 г, мука — 100 г

  • Чипсы со вкусом краба — для панировки

  • Масло растительное — для жарки

Приготовление:

  1. Отварите рис по инструкции, заправьте уксусом с сахаром и солью.

  2. Нарежьте крабовые палочки и авокадо мелкими кубиками, смешайте с творожным сыром и икорной пастой.

  3. Сформируйте из риса и начинки шарики размером с грецкий орех.

  4. Обмакните каждый шарик в кляр (мука + вода), затем обваляйте в измельченных чипсах.

  5. Обжарьте в разогретом масле до золотистой корочки (2–3 минуты).

Подавайте роллы-шарики горячими с соевым соусом и васаби. Для пикантности можно добавить в начинку немного острого перца.

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