Любите суши, но не хотите возиться с классическими роллами? Попробуйте эти ленивые жареные роллы-шарики — они готовятся быстро, а получаются невероятно вкусными и хрустящими!
Ингредиенты:
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Рис круглозерный — 0,5 стакана
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Вода — 1 стакан
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Рисовый уксус — 10 г
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Сахар — 0,5 ст. л.
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Соль — щепотка
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Крабовые палочки — 200 г
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Авокадо — 1 шт.
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Творожный сыр — 2 ст. л.
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Икорная паста — 2 ст. л.
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Нори — 1 лист (по желанию)
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Для кляра: вода — 200 г, мука — 100 г
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Чипсы со вкусом краба — для панировки
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Масло растительное — для жарки
Приготовление:
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Отварите рис по инструкции, заправьте уксусом с сахаром и солью.
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Нарежьте крабовые палочки и авокадо мелкими кубиками, смешайте с творожным сыром и икорной пастой.
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Сформируйте из риса и начинки шарики размером с грецкий орех.
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Обмакните каждый шарик в кляр (мука + вода), затем обваляйте в измельченных чипсах.
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Обжарьте в разогретом масле до золотистой корочки (2–3 минуты).
Подавайте роллы-шарики горячими с соевым соусом и васаби. Для пикантности можно добавить в начинку немного острого перца.
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