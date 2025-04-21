Готовим весенний салат с тунцом! Это легкий, полезный и богатый белком ужин за 10 минут! Делать его совершенно просто и варить ничего не нужно! Идеально подойдет худеющим. За считаные минуты вы создадите легкое и питательное блюдо, которое станет отличным вариантом для ужина. Этот салат не только богат белком, но и идеально подходит тем, кто следит за фигурой.