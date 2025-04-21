Готовим весенний салат с тунцом! Это легкий, полезный и богатый белком ужин за 10 минут! Делать его совершенно просто и варить ничего не нужно! Идеально подойдет худеющим. За считаные минуты вы создадите легкое и питательное блюдо, которое станет отличным вариантом для ужина. Этот салат не только богат белком, но и идеально подходит тем, кто следит за фигурой. 

Ингредиенты (на 2 порции)

  • Тунец в собственном соку — 170 г
  • Листья салата (айсберг/ромэн) — 4 шт.
  • Помидоры черри — 150 г
  • Кукуруза сладкая — 240 г
  • Оливки черные — 170 г
  • Оливковое масло — 2 ст. л.
  • Соль, лимонный сок — по вкусу

Приготовление

1. Подготовка. Листья салата порвите руками. С тунца слейте сок, разомните вилкой или оставьте его кусочками. Помидоры нарежьте дольками. Оливки — кружочками.

2. Сборка. В миске смешайте салат, кукурузу, оливки. Добавьте тунец и помидоры.

3. Заправка. Полейте маслом, сбрызните лимоном. Аккуратно перемешайте.

Сочетание свежих листьев салата, ароматных помидоров черри и сытного тунца подарит вам легкость и полноту вкуса.

Ранее мы делились рецептом салата с ананасами и копчёной грудкой, который понравится всем! 

 