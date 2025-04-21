Готовим весенний салат с тунцом! Это легкий, полезный и богатый белком ужин за 10 минут! Делать его совершенно просто и варить ничего не нужно! Идеально подойдет худеющим. За считаные минуты вы создадите легкое и питательное блюдо, которое станет отличным вариантом для ужина. Этот салат не только богат белком, но и идеально подходит тем, кто следит за фигурой.
Ингредиенты (на 2 порции)
- Тунец в собственном соку — 170 г
- Листья салата (айсберг/ромэн) — 4 шт.
- Помидоры черри — 150 г
- Кукуруза сладкая — 240 г
- Оливки черные — 170 г
- Оливковое масло — 2 ст. л.
- Соль, лимонный сок — по вкусу
Приготовление
1. Подготовка. Листья салата порвите руками. С тунца слейте сок, разомните вилкой или оставьте его кусочками. Помидоры нарежьте дольками. Оливки — кружочками.
2. Сборка. В миске смешайте салат, кукурузу, оливки. Добавьте тунец и помидоры.
3. Заправка. Полейте маслом, сбрызните лимоном. Аккуратно перемешайте.
Сочетание свежих листьев салата, ароматных помидоров черри и сытного тунца подарит вам легкость и полноту вкуса.
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