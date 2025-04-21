Опасный дуэт: эти продукты нельзя смешивать никогда — бомба для живота

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Некоторые продукты при сочетании превращаются в настоящую бомбу для живота. Но одна комбинация, по версии гастроэнтерологов, является особенно опасным дуэтом даже для всеядных.

Молоко + свежие огурцы или рыба. Это сочетание вызывает:

жестокое несварение — молоко сворачивается под действием огуречных ферментов;

отравление — с рыбой образуются токсичные соединения;

высыпания на коже — у 80% людей появляется крапивница.

Почему это работает как яд?

Огурцы содержат аскорбиназу, разрушающую витамин С.

Рыба богата фосфором, который с кальцием из молока образует нерастворимые соли.

Запомните: эти продукты нужно употреблять с интервалом минимум 3 часа. Берегите себя, а при проблемах со здоровьем обязательно обращайтесь к врачу.

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