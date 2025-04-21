Некоторые продукты при сочетании превращаются в настоящую бомбу для живота. Но одна комбинация, по версии гастроэнтерологов, является особенно опасным дуэтом даже для всеядных.
Молоко + свежие огурцы или рыба. Это сочетание вызывает:
- жестокое несварение — молоко сворачивается под действием огуречных ферментов;
- отравление — с рыбой образуются токсичные соединения;
- высыпания на коже — у 80% людей появляется крапивница.
Почему это работает как яд?
- Огурцы содержат аскорбиназу, разрушающую витамин С.
- Рыба богата фосфором, который с кальцием из молока образует нерастворимые соли.
Запомните: эти продукты нужно употреблять с интервалом минимум 3 часа. Берегите себя, а при проблемах со здоровьем обязательно обращайтесь к врачу.
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