И в чай, и для похудения — все о лимоне: секреты здоровья и красоты

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Чем полезен лимон, как похудеть с его помощью

Лимон — фрукт с ярким вкусом, богатый витаминами и антиоксидантами. Его используют в напитках, десертах, соусах и даже в народной медицине. Как использовать фрукт правильно? Чем он может быть опасен? В этом материале делимся полезной информацией о лимоне — от калорийности до рецептов для похудения.

Калорийность лимона: почему фрукт полезен худеющим?

Лимон — низкокалорийный продукт. В 100 г содержится всего 29–34 ккал, что делает его идеальным компонентом для тех, кто соблюдает диету и придерживается здорового образа жизни. Один средний лимон весит около 130 г и содержит примерно 37–44 ккал. При этом он богат водой (87,8 г на 100 г) и клетчаткой (2–2,8 г).

Основные пищевые компоненты:

белки — 1 г;

жиры — 0,3 г;

углеводы — 9,3 г.

Чем полезен лимон?

Лимон — настоящий кладезь полезных веществ, особенно витамина С, который поддерживает иммунитет, укрепляет сосуды и улучшает состояние кожи. Далее перечислим основные преимущества этого цитрусового фрукта.

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Укрепление иммунитета: половина суточной нормы витамина С содержится всего в двух столовых ложках сока лимона.

Снижение веса: низкая калорийность и наличие пищевых волокон помогают контролировать аппетит и улучшают обмен веществ.

Омоложение кожи: витамин С стимулирует выработку коллагена, улучшает эластичность кожи и предотвращает появление морщин.

Профилактика заболеваний: лимон помогает снизить риск инсульта, улучшает усвоение железа и предотвращает образование камней в почках. Все потому, что в нем содержится лимонная кислота.

Антибактериальные свойства: лимон борется с инфекциями.

А еще лимон освежает дыхание, повышает защитные силы организма, ускоряет заживление ран и снижает уровень «плохого» холестерина. Лимонная кислота и эфирные масла, содержащиеся в цедре, помогают бороться с микробами и воспалениями.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Вред лимона

Осторожно: когда лимон превращается во врага организма

Несмотря на очевидную пользу, лимон может навредить, если употреблять его в больших количествах. Не забывайте, что, как и все цитрусовые, этот фрукт может вызывать сильную аллергию. А еще лимон противопоказан людям с проблемами ЖКТ, язвами, гастритом. Его сок может вызывать неприятные ощущения, если у вас повышена чувствительность зубной эмали. Диетологи также советуют с осторожностью давать лимон детям до трех лет.

Помните, что лимон может вызывать раздражение слизистых оболочек, а сок в чистом виде — повреждение зубной эмали (даже если она у вас не очень чувствительная). Поэтому врачи советуют разбавлять его водой и полоскать рот после употребления.

Куда добавлять лимон? Вода Сасси для похудения и чай от простуды

Рецепт коктейля для похудения с лимоном придумала диетолог Синтия Сасси, поэтому он и называется — вода Сасси. Популярность напитка взлетела из-за эффекта «два в одном»: ускорение метаболизма и выведение лишней жидкости. Основные ингредиенты:

1 лимон (тонко нарезанный);

1 ч. л. тертого имбиря;

1 огурец (кружочками);

10 листьев мяты;

2 л воды.

Смешайте компоненты, дайте настояться ночь в холодильнике и пейте в течение дня. Лимон здесь запускает полезные процессы: его кислота стимулирует пищеварение, а витамин С усиливает расщепление жиров. Имбирь и мята добавляют противовоспалительный эффект, а огурец выводит токсины. Важно! Не добавляйте сахар — это сведет пользу к нулю. Пейте курсом 7–10 дней, затем сделайте перерыв, чтобы не нарушить кислотность желудка.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Калорийность лимона, куда его добавить

Традиционный «бабушкин» рецепт чая с лимоном обрел научное обоснование: лимонный сок содержит ударную дозу витамина С и фитонцидов, которые подавляют вирусы. Но 90% людей совершают ошибку: бросают дольку в кипяток, разрушая полезные вещества. Как правильно?

Заварите черный или зеленый чай (температура 80-85 °C).

Дайте ему остыть 2–3 минуты.

Добавьте 2–3 дольки лимона и мед (если нет аллергии).

Лимон усилит действие чая, а мед смягчит горло. Для максимального эффекта добавьте щепотку куркумы или имбиря — они работают как природные антибиотики. Совет: при температуре выше 38 °C откажитесь от имбиря — он может усилить жар.

Интересные факты о лимоне

Родина лимона — Юго-Восточная Азия. Ученые предполагают, что лимон спонтанно возник в природе и является гибридом цитрона и апельсина.

Японские исследователи утверждают, что запах лимона повышает концентрацию и снижает количество ошибок на 54%. А еще аромат лимонной цедры бодрит лучше кофе.

В прошлом лимоны часто давали морякам: британский врач Джеймс Линд доказал, что цитрусовые помогают бороться с цингой.

В Израиле вырастили лимон-гигант весом 5,2 кг — это рекорд Книги Гиннесса.

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